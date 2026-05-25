Sağlıklı Bayram İçin Beslenme Tüyoları

25.05.2026 10:08
Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme ve porsiyon kontrolü sağlık için önemli, uzmanlar uyarıyor.

Kurban Bayramı'nda artan kırmızı et ve tatlı tüketimi, sindirim problemlerinden kilo artışına kadar birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, bayram boyunca dengeli beslenmenin ve porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

Liv Hospital Ulus Diyetisyeni Özgenaz Kazan, Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı beslenmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayram sabahında ağır ve yağlı öğünlerden kaçınılması gerektiğini belirten Diyetisyen Kazan, güne hafif bir kahvaltıyla başlanmasının sindirim sistemi açısından daha doğru olacağını ifade etti. Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Kazan, etin en az 12-24 saat dinlendirilmesinin sindirimi kolaylaştırdığını söyledi.

Kırmızı etin kaliteli protein ve demir kaynağı olduğunu ancak aşırı tüketimin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Kazan, bir öğünde ortalama 100-150 gram et tüketiminin yeterli olduğunu kaydetti. Etin yanında mutlaka salata ve sebze gibi lif kaynaklarının tüketilmesi gerektiğini ifade eden Kazan, böylece sindirimin destekleneceğini belirtti.

Bayram sofralarında fazla yağ kullanımının yaygın bir hata olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Özgenaz Kazan, "Et zaten kendi içerisinde yağ barındırır. Bu nedenle pişirme sırasında ekstra yağ eklenmesini önermiyoruz. Ayrıca etin çok yüksek ateşte pişirilmesi sağlık açısından risk oluşturabilir" dedi.

Tatlı tüketiminde de ölçülü olunması gerektiğini vurgulayan Kazan, özellikle diyabet ve insülin direnci bulunan bireylerin şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Özgenaz Kazan, artan et tüketimiyle birlikte günlük en az 2-2,5 litre su içilmesinin önemli olduğunu belirtti. Kazan, yemek sonrası yapılacak kısa yürüyüşlerin de sindirime katkı sağlayacağını aktardı.

"Küçük ama doğru seçimlerle sağlıklı bir bayram geçirmek mümkün"

Kazan, sağlıklı bir bayram dönemi için şu önerilerde bulundu: "Bayramda önemli olan çok yemek değil, doğru ve dengeli beslenmektir. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi, etin sağlıklı yöntemlerle pişirilmesi, su tüketiminin artırılması ve tatlı tüketiminde ölçülü davranılması büyük önem taşıyor. Küçük ama doğru seçimlerle bayramı hem sağlıklı hem de keyifli geçirmek mümkündür." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

