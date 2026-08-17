Sağlıklı Hayat Merkezi\'nden Vatandaşlara Destek

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Çukurkuyu Bulutlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha çalışmasında 115 vatandaşa sağlık ve danışmanlık hizmeti sundu.

Düzenlenen çalışmada vatandaşlara kanser taraması, ağız ve diş sağlığı, psikososyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve sağlıklı beslenme alanlarında hizmet verildi.

Çalışmada KETEM Birimi tarafından 65 vatandaşa kanser taraması ve eğitimi verilirken, 14 HPV testi yapıldı, 10 gaitada gizli kan kiti dağıtıldı. 8 vatandaş ise mamografi çekimi için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.

Diş hekimi tarafından 65 vatandaşa ağız ve diş sağlığı eğitimi verilirken, 49 kişinin dental muayenesi gerçekleştirildi. Sosyal çalışmacı ve psikolog tarafından da toplam 64'er vatandaşa sosyo-ekonomik ve psikososyal danışmanlık hizmeti sunuldu.

Fizyoterapist tarafından 64 vatandaşa postür eğitimi verilirken, çocuklarda skolyoz değerlendirmesi ve yetişkinlerde ev egzersiz planlamaları yapıldı.

Çocuk gelişimcisi tarafından çocukların gelişimsel değerlendirmeleri gerçekleştirilirken, 13 anneye ebeveyn danışmanlığı verildi. Diyetisyen tarafından ise 38 vatandaşın boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlıklı bir toplum için sağlık hizmetlerinin sahada vatandaşlarla buluşturulmaya devam edileceği belirtildi.