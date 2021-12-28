Sağlıklı yaşam için "ceviz ve yer fıstığı tüketin" tavsiyesi - Son Dakika

Diyetisyen Tuğçe Çetin, sağlıklı yaşam için ceviz ve yer fıstığı tüketmenin önemine dikkati çekti.

Çetin, gazetecilere, haftada en az 5 gün, günde ise bir avuç kuruyemiş yemenin faydalı olduğunu vurguladı.

Her çiğ kuruyemişin sağlığa yararlı olduğunu ancak cevizin birinci sırada geldiğini dile getiren Çetin, "Ceviz, antioksidan ve omega-3 değerleri bakımından en yüksek kuruyemişlerden biri. Kanser hücresi büyümesini baskılamada yardımcı oluyor, beyin sağlığını korumada önemli besinler içermektedir. Günde önerilen bir porsiyon miktarı, 2 tam cevize tekabül etmektedir." dedi.

Çetin, kuruyemişler arasında yer fıstığının özellikle spor yapanlar tarafından tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yer fıstığını özellikle spor yapanların tercih etmesinin başlıca nedeni, tam bir enerji kaynağı olmasıdır. Çünkü yer fıstığı porsiyonunda tüketildiğinde vücudunuza kilo olarak değil, enerji olarak geri döner. Yer fıstığının içerisindeki triptofan, düşük serotoninizi yükseltir. Böylece depresyondan, mutsuz ruh halinden sizi korur. Yer fıstığının içindeki E vitamini en çok cilt için faydalıdır. Kısaca çiğ ve porsiyonunda tüketilen kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmez. Yeni yılda kuruyemiş tercihlerinizi, çiğ kuruyemişlerden yapmayı ihmal etmeyin."