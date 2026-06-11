Sağlıkta Üretkenlik Vurgusu - Son Dakika
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Sağlıkta Üretkenlik Vurgusu

Sağlıkta Üretkenlik Vurgusu
11.06.2026 20:28
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Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta ilerlemesi için bilgi ve insan gücüne yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilirseniz yönetirsiniz, bilirseniz ilerlersiniz, gelişirsiniz. Bildiğiniz zaman, ürettiğiniz zaman güçlü olursunuz. İşte sağlıkta bizim amacımız, üreten bir sağlık haline getirilmesi Türkiye'nin" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının insanlara şifa vermek için çalıştıklarını anlatarak Türkiye'nin son 24 yılda sağlıktaki gelişimini insan gücünden ve bilgisinden aldığını söyledi. Memişoğlu, "Biz insanı geliştireceğiz, insanı değerli kılacağız ki o da insanlara iyilik yapsın, onlara fayda versin. Sağlık böyle bir şeydir. Sağlık esasında başkasının mutluluğuyla mutlu olandır" diye konuştu.

Dünyanın her alanda bir yarış içinde olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Ülkemiz bu konuda gerçekten iyi yerlerde. Ama daha iyi yerlerde olmamız için kendimizi bu simülasyon merkezleri gibi, eğitim merkezleri gibi, bu üniversiteleri gibi, bilim yuvalarında bilgi üreten, bilgi öğrenen ve öğreten yerlerde geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin iyi eğitimler almasını önemsediklerine dikkati çeken Memişoğlu, onların çok çalışması gerektiğini ifade etti. Memişoğlu, "Bilirseniz yönetirsiniz, bilirseniz ilerlersiniz, gelişirsiniz. Bildiğiniz zaman, ürettiğiniz zaman güçlü olursunuz. İşte sağlık da bizim amacımız, üreten bir sağlık haline getirilmesi Türkiye'nin. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın teknolojisinin bilgisini üreten bir merkez olmasıdır. Çünkü Türkiye'nin hem sağlık altyapısıyla hem de sağlık insan gücüyle buna ihtiyacı var ve bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yeni bir yapılandırma oluşturduklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Fikri olan, ben yeni bir şey buldum, yeni bir şey ürettim, yeni bir fikrim var diyen herkesin Üreten Sağlık dediğimiz portalda fikrini söyleyip o fikri, mülkiyet hakkını kendisine vererek ürün haline, ticari ürün haline veya sağlıkta insanlara iyilik yapacak yeni şeyler söylemek için bir fırsat olarak görüyoruz. TÜSEB'ten bunları hem destekliyoruz Sağlık Bakanlığı olarak hem de destekleyenin yanında gerekli araştırmaları, gerekli planlamaları, gerekirse sanayicisini, gerekirse finansmanını sağlayacak bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medyanın avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya bizi yönetmesin, biz sosyal medyayı yönetelim. Dezenformasyonu, moral bozukluğunu veya bencilliği ön plana çıkaran bir sosyal medyadan çok iyiliği, doğruyu, bilgiyi, adanmışlığı ve birbirimize empati duymayı öğreten bir sosyal medyaya ihtiyacımız da var. Onun için bunun için de çabalamamız gerekir. Onun için doğru şeyleri, iyi şeyleri yaptığınız zaman gençlere söylüyorum, mutlu olursunuz. Gençler kendi ideallerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman mutlu olursunuz. Başkasına göre değil, kendinize göre kendinizi geliştirin." - ANKARA

Kaynak: İHA

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