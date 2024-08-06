Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimliği Ön Plana Çıkarılıyor - Son Dakika
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Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimliği Ön Plana Çıkarılıyor

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde son 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Kalkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik haline geldiği yeni bir dönemin başladığını belirtti.

06.08.2024 13:41
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Sağlıkta Yeni Dönem başlıyor: Aile hekimliği ön plana çıkarılıyor

ASM hizmetleri ön plana çıkarılacak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde son 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Kalkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik haline geldiği yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Tekirdağ'da Aile Sağlığı Merkezlerinin koruyucu sağlık uygulamaları açısından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kalkan, ASM'lerin hastanelerdeki yoğunluğu azalttığını söyledi. Vatandaşların, ikametlerine en yakın yerdeki sağlık hizmetlerine kolayca erişebileceğini ifade eden Kalkan, aile sağlığı merkezlerinin kapılarının daha rahat çalınması gerektiğini ifade etti.

"İlk müracaatların aile hekimlerine yapılmasını rica ediyoruz"

Kalkan, koruyucu sağlık hizmetleri ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilk başvuru noktasının aile hekimleri olduğunu anlatarak, "Vatandaşlarımızın yeni dönemde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezlerinin kapılarını daha rahat çalmalarını ve ilk müracaatlarını buralara yapmalarını rica ediyoruz" dedi.

2023 yılında 5 milyon 600 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini aktaran Kalkan, 2024 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 2 milyon 870 bin kişiye hizmet verildiğini belirtti. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Kalkan, "Vatandaşlarımız açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikli hale gelmesi, kendi sağlıkları açısından hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde hastalarımıza ayrılan vakitler açısından önem arz etmektedir" dedi.

Vatandaşlar ASM'lere yönlendiriliyor

Yeni dönemde koruyucu hekimliğin önceleneceğini belirten Kalkan, bu sayede ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşlarının daha rahat çalışabileceğini ve hastaya ayrılan sürenin artırılacağını söyledi. Kalkan, "Hizmetlerin daha da hızlanacağı bir dönemin açılmış olduğunu hep birlikte gözlemlemiş olacağız. Vatandaşlarımız birinci basamak sağlık hizmetlerinden, aile hekimlerinden çok yönlü olarak istifade edebileceklerini, hastalıkla ilgili her türlü danışmayı rahatlıkla yapabileceklerini ve burada daha çok vakit bulabileceklerini, hekimleriyle daha uzun süreli diyalog kurabileceklerini belirtmek isterim" diye konuştu.

Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimliği Ön Plana Çıkarılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlıkta Yeni Dönem: Aile Hekimliği Ön Plana Çıkarılıyor - Son Dakika

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