Sahte İçki Faciası: 33 Ölü

Sağlık

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada sahte içki sebebiyle 13 kişinin tutuklandığını söyledi.

Valilik 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada sahte içkiye bağlı ölümlerde artış olduğunu söyleyerek vatandaşları uyarmıştı.

İstanbul'da da Ocak ayında en az 90 kişi sahte içki nedeniyle hastanelere başvurmuş, 38'i hayatını kaybetmişti.

Sahte alkol kaynaklı ölümlerin çoğu metanol zehirlenmesiyle gerçekleşiyor.

Metanolün çok düşük oranlarda kullanılması bile kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Pınar Erkekoğlu, "Sahte dediğimiz alkol metanol içeriyor. Metanol, alkolün yerine kullanılabiliyor ya da içine eklenebiliyor. Bu ekleme sonucunda da belirli toksik etkiler ortaya çıkıyor" diyerek açıklıyor.

Metanolün, başta kalıcı körlük olmak üzere pek çok toksik etkisi bulunuyor.

Sahte alkolü ayırt etmek mümkün mü?

Prof. Erkekoğlu, sahte alkolü kokusundan ya da görüntüsünden ayırt etmenin mümkün olmadığını söylüyor:

"Metanol, bildiğimiz alkolün yerine kullanabiliyor çünkü daha ucuz, daha kolay bulunuyor ve etanole göre sentezi daha kolay, daha hızlı elde edilebiliyor."

"Gözümüzle anlamamız mümkün değil çünkü metanol de etanol de berrak ve renksiz sıvılar."

Erkekoğlu'na göre sahte alkolden korunmanın en iyi yolu; iyi firmaların ürünlerini tercih ederek ucuz fiyatlı alkol kullanmaktan kaçınmak, güvenilir yerlerde içki tüketmek ve evde alkol üretiminden uzak durmak:

"Sadece sahte diye tabir ettiğimiz içkilerin değil, ucuz fiyatlı içkilerin baş ağrısı, dönmesi ve mide bulantısı gibi etkileri daha fazladır."

"Bunlar yüzde 100 etanol içermek yerine; metanol, bütil alkol gibi başka alkollerin kalıntıları ve hatta sentez esnasında oluşan farklı ara ürünler içerebilir."

"Dolayısıyla burada sadece metanol toksitesinden değil, diğer ara ürünlerin ve başka alkol türevlerinin ciddi anlamda toksisitesinden de bahsetmemiz mümkün."