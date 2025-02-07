Sahte İçki Zehirlenmeleri: 33 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Sağlık

ANKARA Valisi Vasip Şahin, sahte içki yüzünden 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Metil alkol içeren sahte içkiler, kalıcı görme kaybı, beyin hasarı ve ölüme kadar varan sonuçlar doğuruyor. Erken müdahale hayat kurtarıyor. Sahte alkol tüketimine karşı toplumsal bilinçlenme şart" dedi.

Sahte içki tüketimine bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşandığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Sahte içkilerde sağlığımıza zarar veren madde metil alkoldür. Metil alkol, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir maddedir" dedi. Metil alkolün vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Yıldırım, bu hasarların ölüme kadar gidebileceğini vurguladı.

YILDIRIM: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Metil alkolün görme sinirini etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu toksik etki yaratabilir ve kalıcı görme kayıplarına, hatta ölüme sebep olabilir. Bu tür zehirlenmelerde erken tıbbi müdahale çok önemli ancak metil alkol kaynaklı görme kaybı sıklıkla geri dönüşümsüz olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu durumları önlemek için toplumsal duyarlılığın artırılması ve sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KORKUT: SAHTE ALKOL KARACİĞERİ TEHDİT EDİYOR

Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatları hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut da "Alkol zaten bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde. Ancak ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkol, çok daha büyük tehlikeler doğuruyor. Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Daha ileri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLUTAŞ: HÜCRELERE ZARAR VERİYOR

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş ise sahte alkolün merkezi sinir sisteminde hücre harabiyetine neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Dr. Toplutaş, "Sahte alkol, göz sinirlerinde hücre harabiyetine yol açarak körlüğe, beyindeki hücre harabiyeti sonucunda ise komaya ve ölüme kadar giden süreçlere sebep olabiliyor. Görmede bulanıklaşma, şiddetli bulantı ve kusma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi belirtiler sahte alkol zehirlenmesine işaret etmektedir. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerekmektedir" dedi.

KÖRLÜK VE KOMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Sinir sisteminin vücuttaki en hassas hücrelerden oluştuğunu söyleyen Dr. Toplutaş, "Sahte alkolün sinir sistemi üzerindeki tahribatı çok fazladır. Yoğun alkol tüketimi bile beyin hücrelerine zarar vermektedir. Sahte alkol ise bu etkileri daha hızlı ve ağır bir şekilde tetiklemektedir. Sahte alkol şüphesi varsa erken müdahale hayat kurtarıcıdır. Ancak süre geçtikten sonra hücre hasarı geri döndürülemeyecek hale gelebiliyor" diye konuştu.