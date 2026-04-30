Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da 30 yıllık evli çiftlere ücretsiz sağlık taraması hizmeti

30.04.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesince evliliklerinde 30 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan ücretsiz kapsamlı sağlık taraması projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından aile yapısını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" projesi kapsamında yüzlerce çift sağlık kontrolünden geçirildi. Yıl boyunca devam edecek uygulama çerçevesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezine başvuran çiftlere uzman ekipler eşliğinde kapsamlı tarama yapılıyor. Vatandaşlar; genel muayenenin yanı sıra laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme (odiometri) ve solunum fonksiyon (SFT) testlerinden ücretsiz ve sıra beklemeden faydalanabiliyor.

Projeden yararlanmak isteyen ve evliliğinde 30 yılı dolduran çiftlerin, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezine (SGM) giderek evlilik cüzdanlarını ibraz edip başvuru yapmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri tamamlanan vatandaşlar, randevu sistemiyle sağlık merkezine yönlendiriliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:45:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.