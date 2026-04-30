Sakarya\'da 30 yıllık evli çiftlere ücretsiz sağlık taraması hizmeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesince evliliklerinde 30 yılı dolduran çiftlere yönelik başlatılan ücretsiz kapsamlı sağlık taraması projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından aile yapısını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" projesi kapsamında yüzlerce çift sağlık kontrolünden geçirildi. Yıl boyunca devam edecek uygulama çerçevesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezine başvuran çiftlere uzman ekipler eşliğinde kapsamlı tarama yapılıyor. Vatandaşlar; genel muayenenin yanı sıra laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme (odiometri) ve solunum fonksiyon (SFT) testlerinden ücretsiz ve sıra beklemeden faydalanabiliyor.

Projeden yararlanmak isteyen ve evliliğinde 30 yılı dolduran çiftlerin, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezine (SGM) giderek evlilik cüzdanlarını ibraz edip başvuru yapmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri tamamlanan vatandaşlar, randevu sistemiyle sağlık merkezine yönlendiriliyor. - SAKARYA