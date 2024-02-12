Sakarya\'da At Nalı Böbreği Hastasının 15 Santimlik Tümörü Başarılı Bir Operasyonla Çıkarıldı

Sağlık

Sakarya'da, nadir görülen "at nalı böbreği"ne sahip hastanın böbreğinden 15 santimlik tümör çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karnında ele gelen kitle bulunduğu şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Üroloji Kliniği'ne başvuran hastanın, tetkiklerin ardından "at nalı" olarak bilinen böbreğe sahip olduğu ve böbreğinde 15 santimetrelik bir kitle bulunduğu tespit edildi.

SEAH Başhekimi Ürolog Prof. Dr. Fikret Halis, Prof. Dr. Metin Ercan, Op. Dr. Recep Burak Değirmentepe, Asistan Dr. Safa Arslan, Asistan Dr. Ahmet Açık'tan oluşan ekip tarafından ameliyata alınan hasta, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Prof. Dr. Halis, kesin nedeni bilinmese de bazı durumlarda anne karnındayken böbreklerin birleşmesiyle anomali yaşanabildiğini belirtti.

Şekil olarak at nalına benzeyen bu durumun "at nalı böbrek hastalığı" şeklinde adlandırıldığını aktaran Halis, şunları kaydetti:

"At nalı böbrekte her türlü cerrahi işlem, normal hastalara göre hem çok daha zor hem de büyük tecrübe gerektirir. Böbreğinde anatomik bozukluğa ve kitleye sahip hastamızda, oldukça zor bir cerrahi olan radikal nefrektomi operasyonunu başarılı şekilde tamamladık. Hastamız, çok kısa sürede genel durumunun düzelmesi ile taburcu edildi. Kliniğimizde ilk olarak bu cerrahiyi gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunun yaşıyoruz."