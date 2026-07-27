Salep Sempozyumu Akdağmadeni'nde - Son Dakika
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Salep Sempozyumu Akdağmadeni'nde

Salep Sempozyumu Akdağmadeni\'nde
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Akdağmadeni'nde düzenlenen sempozyumda salebin sağlık ve tıbbi önemi ele alındı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye ile Bozok Üniversitesi işbirliğinde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, salebin sağlık açısından önemi, kullanım alanları, besin değeri ve tıbbi açıdan sunduğu katkılar ele alındı.

Sempozyumda konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni salebinin 2021 yılında coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, sempozyumun salebin tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi.

Sempozyum Başkanı Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de salep üzerine yürütülen akademik çalışmaların bir kitapta toplanacağını vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ise salebin yalnızca geleneksel bir içecek olmadığını, Anadolu'da yüzyıllardır şifa amacıyla kullanılan önemli bir tıbbi bitki olduğunu ifade etti.

Tarla Bitkileri Araştırma (TAGEM) Daire Başkanı Suat Yılmaz ile Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alanında uzman akademisyenler, salebin sağlık, tarım ve ekonomik yönlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Akdağmadeni, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Salep Sempozyumu Akdağmadeni'nde - Son Dakika

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