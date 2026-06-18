Salıpazarı Devlet Hastanesi\'nde diyaliz ünitesi hizmete açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Salıpazarı ilçesinde vatandaşların diyaliz hizmetine daha kolay erişebilmesi amacıyla kurulan Salıpazarı Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeni açılan diyaliz ünitesinde 2'si dahiliye uzmanı olmak üzere toplam 3 hekim ve 4 sağlık personeli görev yapacak. 5 cihaz kapasitesine sahip ünitede halen 16 hastaya tedavi hizmeti veriliyor.

Törende konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, diyaliz tedavisinin hastalar açısından yorucu bir süreç olduğunu belirterek, Salıpazarı'nda yaşayan vatandaşların bugüne kadar diyaliz hizmeti almak için Çarşamba Devlet Hastanesi başta olmak üzere farklı merkezlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Yeni ünitenin hizmete girmesiyle birlikte hastaların her tedavi günü yaklaşık 2 saatlik yolculuk yapmak zorunda kalmayacağını ifade eden Uras, "Merkezimizin hizmete başlamasıyla hastalarımız tedavilerini kendi ilçelerinde alabilecek. Hedefimiz, süreç içerisinde kapasitemizi artırarak Salıpazarı ve çevresindeki bölgelerde yaşayan tüm diyaliz hastalarına hizmet sunmak" dedi.

Sağlık Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Uras, yeni merkezin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılış sonrasında heyet, diyaliz ünitesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni hizmete giren diyaliz ünitesi sayesinde Salıpazarı ilçesindeki diyaliz hastalarının sağlık hizmetine erişiminin kolaylaşması ve ulaşım kaynaklı mağduriyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Açılış törenine Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Salıpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selami Arslan, sağlık müdürlüğü yöneticileri, hastane idarecileri ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN