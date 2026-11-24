Suriye'deki Şam Hastanesi'nde, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında ülkenin tüm illerinden gelen 500'den fazla hastaya 24 saat boyunca ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi, Türkiye ile sağlık alanında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerini sürdürüyor. Hastane Müdürü Dr. Abbas Ahmed Muahid, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu hastane eskiden Basil Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi olarak adlandırılıyordu, kurtuluştan sonra adı Şam Hastanesi oldu. 2025 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında iki yıllık ücretsiz tedaviyi de içeren beş yıllık bir protokol imzalandı. Hastanemiz tüm illerden günde 500'den fazla hastayı 24 saat boyunca tek bir Suriye lirası dahi almadan ücretsiz olarak kabul etmektedir" dedi.

"Suriyeli ve Türk bir yönetim kurulumuz var"

Bölümler ve işleyiş hakkında bilgi veren Muahid, "Bu hastanede cerrahi ve dahiliye olmak üzere iki bölümümüz bulunmaktadır. Dahiliye bölümünde birkaç alt birim yer alıyor. 100'den fazla hastayı kabul eden acil servisle başlıyoruz, ayrıca üç dahiliye kliniği, çocuk kliniği ve kalp elektrofizyolojisi kliniği dahil olmak üzere beşten fazla kliniğimiz var. Cerrahi bölüm ise kliniklerde günde 100'den fazla hastayı kabul etmekte ve acil vakalar hariç günde beşten fazla ameliyat yapılmaktadır. Bu hastaneyi öne çıkaran şey yönetimidir; atanmış Suriyeli ve Türk bir yönetim kurulumuz var, ortak çalışıyoruz, tüm sorunları haftalık olarak tartışıyor ve her hafta toplanıyoruz. Hastanede, hastaların cerrahi, dahiliye, kalp elektrofizyolojisi ve çocuk bölümlerine yönlendirilmesini sağlayan elektronik bir sistemimiz ve özel bir triyaj doktorumuz var. Tüm bilgileri uzun vadeli olarak saklıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulunduğu bölge için de çok kapasiteli merkez haline gelecek"

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Fırtına ise "Hastanemiz genel olarak çok iyi durumda. Belli oranda bazı şeylerin yapılması devam ediyor. Onlar da inşallah 6 ay civarında bir tamamlanacak. Ondan sonra büyük bir kalp merkezi olacak hastanemiz. Bulunduğu bölge için de çok kapasiteli merkez haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Kadro ve günlük işlemler hakkında bilgi veren Dr. Fırtına, "Türkiye'den gelen bir acil tıp uzmanımız var. Ben kardiyoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Suriyeli doktor arkadaşlarımız, 10 tane kardiyoloji uzmanımız var. Cerrahi branşlardan kalp damar cerrahisi hocalarımız var. Yaklaşık 70-75 tane kardiyoloji asistanımız var. Yanlış hatırlamıyorsam 10-15 civarında da bir kalp damar asistanı var. Günlük yaklaşık 150-200 civarında bir poliklinik sayımız var. Çocuk kardiyolojisi, elektrofizyoloji bölümü, girişimsel ve eko ile alakalı farklı farklı birimlerimiz var. Günlük rutin olarak poliklinik işleyişinde efor testi, holter uygulamaları, daha ileri seviyede ilaçlı ekokardiyografi görüntülemeler gibi birçok farklı görüntüleme işlemini de yapabiliyoruz. Hastanemizin tomografisi ve nükleer tıpla ilgili gama kameramız da mevcut. Bunlarla ilgili görüntülemeler, çekimler yapıp bunları yorumlayan arkadaşlarımız da mevcut. Çok fazla işlemi günlük olarak yapabilmekteyiz" diye konuştu.

"Kalp damar cerrahisi ile ilgili ileri teknik seviye gerektiren ameliyatlar da yapılmaktadır"

Girişimsel işlemler ve eğitim faaliyetlerine de değinen Dr. Fırtına, "Yaklaşık 20-25 civarında elektif ve acil anjiyografi, primer PTCA dediğimiz acil damarın tıkanması durumunda da ani damara müdahale işlemleri yapılmaktadır. Yaklaşık 24 saatte 20-25'i buluyor bu sayı. Yoğun bakım ünitemizde yatışlar devam ediyor. Acil girişlerimiz gene sık olmaktadır. Kalp damar cerrahisi ile ilgili Ozaki dediğimiz farklı böyle ileri teknik seviye gerektiren ameliyatlar da yapılmaktadır; kalp kapak değişimleri, aort cerrahisi gibi işlemler yapıyoruz. Yine biz kalple, kardiyoloji ile alakalı işlemler de yapmaktayız" dedi.

Ritim bozuklukları, pil takılması gibi birçok farklı konularda düzenli olarak işlemler yapıldığını aktaran Fırtına, "İleriye dönük yine asistanlarımızın eğitimi olsun, uzmanlarımızın daha iyi seviyelere çıkması olsun, bunlarla ilgili haftalık derslerimiz, literatür saatlerimiz de bulunmaktadır. Belirli dönemlerde kendimiz yine hastane olarak toplantılar, bilimsel toplantılar da düzenlemekteyiz. Bunlarla ilgili daha ileri süreçlerde de yeni yeni gelişmeler, yeni yeni daha ileriye götürecek, daha insanları ve personelimizi geliştirecek faaliyetlerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Almanya'da 20 yıl çalıştıktan sonra geldim"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Ebu Karra ise yaptığı açıklamada, "Almanya'da 20 yıl çalıştıktan sonra geldim ve son alanımda 10 yıldan fazla bir süre kateter yoluyla kalp kapaklarının tedavisi üzerine çalıştım: TAVI, MitraClip, TriClip, LAA occlusion, PFO occlusion, ASD. Hatta Aorta Extend merkezinde Profesör Nienaber ile de çalıştım, aort damarını stentlerle tedavi ediyorduk. Şimdi ise bu alanı geliştirebilmek, bu nitelikli ameliyatlara başlayabilmek için Suriye'ye geldim ve hastaneyle sözleşme imzaladım" ifadelerini kullandı.