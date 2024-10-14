Samsun'a Yeni Palyatif Bakım Merkezi - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'a Yeni Palyatif Bakım Merkezi

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Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde 12 yataklı yeni Palyatif Bakım Merkezi açıldı, toplam yatak sayısı 142 oldu.

14.10.2024 18:45
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Samsun'a yeni 12 yataklı Palyatif Bakım Merkezi

SAMSUN - Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde açılan 12 yataklı Palyatif Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların neden olduğu yoğun bakım yükünün artmasından dolayı palyatif bakımın önemi arttı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde açılan 12 yataklı Palyatif Bakım Merkezi, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay ve sağlık çalışanlarının katıldığı bir törenle hizmete girdi.

"Palyatif Bakım Merkezi yatak sayımız 142 ye ulaştı"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Bugün burada, yalnızca bir klinik açmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bakım, umut ve destek dolu, özellikli bakım alması gereken hastalarımızın ve yakınlarının her zaman yanında olduğumuz yeni bir merkez açıyoruz. Palyatif Bakım Merkezimiz sadece fiziksel acıyı hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda hastalarımızın ruhsal ve duygusal iyileşmelerine de katkıda bulunacak. Her bir hastamızın yaşam kalitesini artırmak, onların sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmelerine olanak sağlamak Palyatif Bakım Merkezlerimizde ana hedefimiz olacak. Sağlık Müdürlüğü olarak, 13 sağlık tesisimizde 130 yatak kapasitesiyle hali hazırda Palyatif Bakım Merkezlerimizi hizmetimizi halkımıza sunuyoruz. Yeni merkezimizle Palyatif Bakım Merkezi yatak sayımız 142 ye ulaşmış olacak. Gazi Devlet Hastanemizde de 13 yataklı merkezimize ilave olarak açılan 12 yataklı yeni merkezlerle 25 yatakla hizmet vereceğiz. Sevgi, saygı ve ilginin hizmetin odak noktası olarak yer aldığı bu merkezimizin Samsunumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Önemli olan bu merkezlerin sağlık sistemi ile bütünleşmesini sağlamak"

Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay ise "Palyatif hastalarının buralara gelme ana nedenlerinden bir tanesi tabii ki yaşlı nüfusun, kronik hastalıkların, kanserlerin ve kazalara bağlı sakatlıkların artmasıdır. Amacımız, günlük hayatı tehdit eden hastalığa sahip olan bireyin önce ağrısını dindirmek, daha sonra bu hastalıklarla ilgili çıkabilecek komplikasyonlarla mücadele etmek ve daha sonrasında mümkün olduğunca fiziksel, psiko sosyal ve manevi problemleri çözerek hastanın ve ailesinin hayat standartlarını yükseltmektir" diye konuştu.

Palyatif Bakım Merkezi, kesilen kurdelenin ardından hizmete sunuldu.

Kaynak: İHA

Samsun, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'a Yeni Palyatif Bakım Merkezi - Son Dakika

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