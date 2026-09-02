Samsun Bafra'da kurulan merkezde akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisi için AR-GE'de kullanılacak - Son Dakika
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Samsun Bafra'da kurulan merkezde akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisi için AR-GE'de kullanılacak

Samsun Bafra\'da kurulan merkezde akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisi için AR-GE\'de kullanılacak
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Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve zehir sağımı merkezi kuruldu. Kontrollü şartlarda yetiştirilen akreplerden elde edilen zehrin, biyolojik ham maddeye dönüştürülerek bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılması planlanıyor. Kurucu ortaklar, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını belirterek, Eylül'de OMÜ Teknoloji Transfer Merkezi ile AR-GE çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve akrep zehri sağımı amacıyla bir merkez kuruldu. Merkezde kontrollü şartlarda yetiştirilen akreplerden elde edilen zehrin, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılmak üzere biyolojik ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinin kurucu ortaklarından Ezgi Zengin, merkezde akreplerin kontrollü şekilde yetiştirildiğini belirterek, bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tamamının kayıt altında ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiğini ifade eden Zengin, bu ürünün bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham maddeye dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Türkiye'de akrep zehri üzerine çalışma yapan büyük firmaların bulunduğunu ifade eden Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını söyledi.

Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırıldığını belirten Er, "Biz de kendi ülkemize ve bölgemize faydalı olabilmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Merkezi'nde AR-GE çalışması başlattık. Eylül ayında gerekli çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Er, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilecek akrep zehrinin farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Samsun Bafra'da kurulan merkezde akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisi için AR-GE'de kullanılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da kurulan merkezde akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisi için AR-GE'de kullanılacak - Son Dakika
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