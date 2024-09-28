Samsun'da Diyaliz Hastaları için Yeni Merkez Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da Diyaliz Hastaları için Yeni Merkez Açıldı

Samsun 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nde açılan yeni diyaliz merkezi, hastaların ilçe değiştirmeden diyaliz hizmetine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak.

28.09.2024 00:35
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Diyaliz hastaları için yeni merkez: Artık ilçe değiştirmek zorunda kalmayacaklar

SAMSUN - Samsun 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nde 5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi düzenlenen törenle açıldı. Diyalize girmek için ilçe değiştirmek zorunda kalan hastalar, yeni merkezle birlikte artık diyalize daha kolay ulaşacaklar.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesi hizmete girdi. Diyaliz merkezi, böbrek yetmezliği çeken ilçedeki hastalara daha kolay diyaliz hizmeti alma imkanı sağlayacak.

Merkezin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "19 Mayıs İlçe Devlet Hastanemizde diyaliz ünitesinin açılışını yaptık. İlçede yaşayan diyaliz hastalarımızdan 17'si Bafra'da, 19'u da Samsun'da diyaliz hizmeti almaktaydı. Buradaki hasta yoğunluğunu tespit ettikten sonra insanların daha konforlu ve daha güzel hizmet alması için diyaliz ünitesi açmayı planladık. Şu an için 5 artı 1 olarak diyaliz hizmeti sunmayı planlıyoruz. 16 hastamız diyaliz ünitesinden hizmet almaktadır. Bu rakam hızlı bir şekilde 20'ye çıkartılacak. Daha sonra 2 tane daha diyaliz cihazı alarak burada 28 hastaya diyaliz hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Hastalarımız da burada hizmet almaktan çok memnun olduklarını ifade ettiler" dedi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ise "Bugün 19 Mayıs ilçemiz için son derece önemli bir gün. Yeni diyaliz ünitemizle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kolay ve daha az zahmetle ulaşmasını sağlayacağız. Böbrek yetersizliği çeken vatandaşlarımız, daha kısa süre içerisinde hastaneye erişmiş olacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Protokol üyeleri diyaliz hastalarına çeşitli hediyeler verdi. Açılış programına ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Samsun'da Diyaliz Hastaları için Yeni Merkez Açıldı - Son Dakika

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