Samsun\'da Genç Kız Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Samsun'da rahatsızlanan 18 yaşındaki genç kız ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi'ne yetiştirildi.

Vezirköprü ilçesi Gül Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki genç kız, baygın halde Vezirköprü'deki Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Genç hasta tedavi altına alınırken, ambulans helikopter ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. - SAMSUN