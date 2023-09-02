Samsun\'da Hamile Kadın Kendini Vurdu, Bebeği Hayatını Kaybetti

Samsun'da bunalıma giren 8,5 aylık hamile kadın, tabancayla kendini karnından vurdu. Olayın ardından bebek hayatını kaybederken, annenin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8.5 aylık hamile M.K. adlı kadın girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla karnından vurarak yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.
Kurşunun kadının karnındaki bebeğe isabet ettiği ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebek ameliyatla anne karnından alınırken, kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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