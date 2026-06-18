Samsun'da Organ Bağışı Farkındalık Koşusu - Son Dakika
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Samsun'da Organ Bağışı Farkındalık Koşusu

Samsun\'da Organ Bağışı Farkındalık Koşusu
18.06.2026 14:08
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Samsun'da organ bağışının önemi için farkındalık koşusu yapıldı, vatandaşlara bilgi verildi.

Samsun'da organ ve doku bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık koşusu düzenlendi.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte organ bağışına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflenirken, yaşam için umut olmanın önemine vurgu yapıldı. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara organ ve doku bağışı hakkında bilgi verildi. Öte yandan, stantları ziyaret ederek organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağış işlemleri de gerçekleştirildi. Yetkililer, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara ve organizasyonda görev alan personele teşekkür etti.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Murat Bulacak, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Duygu Suvacı, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Önder Karaşin, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Fırat Ayçik, Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak ile organ bağışı sayesinde hayata tutunan vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Samsun, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da Organ Bağışı Farkındalık Koşusu - Son Dakika

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