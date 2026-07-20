Samsun\'da Sigara Bırakma Hizmeti Ücretsiz

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Birimi'nde vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmeti sunuluyor.

Çarşamba ilçesinde kurulan Sigara Bırakma Birimi'nde sigara kullanan kişilere ilk önce üfleme testi yapılarak nikotin bağımlılıklarına göre tedavi planı hazırlandı. Uygun görülen hastalara ise ilaç tedavisi de ücretsiz olarak uygulanırken bugüne kadar tedaviyi düzenli sürdüren hastalarda sigara bırakma başarısı yaklaşık yüzde 30'a ulaştığı belirtildi.

"Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil"

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Kübra Gündüz Cebeci, tütün kullanımının kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Polikliniğin vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiğini belirten Cebeci, başvuran kişilerin hekim tarafından değerlendirildiğini, uygun görülen hastalar için bilimsel yöntemler doğrultusunda kişiye özel tedavi planı oluşturulduğunu ifade etti.

Danışmanlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Cebeci, gerekli görülen hastalara ilaç tedavisinin de ücretsiz sağlandığını belirterek tüm vatandaşları Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.

Tedavi kişiye göre planlanıyor

Poliklinikte görev yapan Uzm. Dr. Seda Nur Turhan ise hastalara ilk olarak nikotin bağımlılık testi uygulandığını söyledi. Test sonucuna göre tedavi planının belirlendiğini ifade eden Turhan, orta ve yüksek düzey bağımlılığı bulunan hastalarda ilaç tedavisi, uygun görülen hastalarda ise nikotin replasman tedavilerinin uygulandığını kaydetti.

Tedavinin yalnızca ilaçtan ibaret olmadığını belirten Turhan, hastalara davranış değişikliği konusunda danışmanlık ve psikososyal destek de verildiğini söyledi. İlk muayenelerin 15-30 dakika sürdüğünü, hastaların ilk hafta, birinci, üçüncü ve altıncı aylarda kontrol muayenesine çağrıldığını ifade etti.

Başarı oranı yüzde 30

Polikliniğin hizmete açıldığı tarihten bu yana 175 muayene gerçekleştirildiğini belirten Turhan, bunların 110'unun ilk, 65'inin ise kontrol muayenesi olduğunu söyledi. İlaç tedavisi uygulanan ve kontrollerine düzenli devam eden hastaların yaklaşık 30'unun sigarayı bırakmayı başardığını ifade eden Turhan, poliklinikte sigara bırakma başarı oranının yüzde 28 ila 30 arasında olduğunu belirterek bu oranın sigara bırakma polikliniklerinde kabul edilen ortalama başarı oranlarıyla uyumlu olduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN