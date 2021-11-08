Samsun'daki okuldan bir Türkiye rekoru daha - Son Dakika

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Samsun'daki okuldan bir Türkiye rekoru daha

Baruthane Ortaokulu 1 günde bin 410 litre kan toplayarak Türkiye rekoru kırdı

SAMSUN - Samsun'da düzenlediği kan bağışı kampanyasıyla 1 günde bin 410 litre kan toplayan Baruthane Ortaokulu yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

Her yıl bir gelenek haline getirdiği kan bağışı kampanyalarıyla dikkat çeken Baruthane Ortaokulu, geçen 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplayarak Türkiye rekorları kırmıştı. Bu yıl da yüzlerce kişinin katılımıyla kampanya düzenleyen okul yine dikkatleri üzerine çekti. Topladığı bin 410 ünite kanla rekor kıran okul takdir topladı. Etkinlik boyunca Kızılay çadırlarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kan vermek için sıraya giren Samsun halkı bağış öncesi detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından Kızılay çalışanları ve halka yönelik ikram servisi de yapıldı.