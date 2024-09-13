Samsun Hastanesi İnşaatında Anlaşmazlık

Sağlık

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında yüklenici firma ve taşeron anlaşmazlığı

SAMSUN - Samsun Şehir Hastanesi inşaatında elektrik işini yapan bir taşeron firma, ana firmadan 'para alamadığı' gerekçesiyle iş bıraktı. Polis, muhtemel bir olumsuzluğa karşı inşaatta önlem aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Hastanenin elektrik işini yapan 'Teknor' isimli elektrik firması, yüklenici firma olan Gürbağ Group'tan para alamadığı gerekçesiyle iş bıraktı. Hastane inşaat alanında kalan malzemeleri almaya giden elektrik firması çalışanları, içeri alınmadı. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ana yüklenici firmanın inşaat yetkilisi, "Durum işveren ve taşeron anlaşmazlığıdır. Şu anda hukuki süreç işliyor" dedi.

Elektrik firması yetkilileri ise içeride malzemelerinin kaldığını, ana firmanın paralarını ödemediğini söyledi.