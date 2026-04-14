Samsun Şehir Hastanesi Taşınma Süreci Hızlanıyor

14.04.2026 15:53
Başhekim Ulubay, sağlık bölümlerinin Haziran'a kadar yeni hastaneye taşınacağını açıkladı.

SAMSUN Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Şehir Hastanesine taşınma sürecini haziran ayına kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi. Ulubay, "Bundan sonraki taşınma süreci daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar tüm bölümlerin yeni hastaneye taşınması planlanıyor ve hizmetin bu şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Süreçler kesinleştikçe paylaşılacak. Bölümler taşındığında hizmet tamamen yeni hastanede verilecek" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne yapılan taşınma süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşınma sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Ulubay, "Bugüne kadar şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları ve plastik cerrahi bölümlerini taşıdık. Bu bölümler bugün itibarıyla birlikte şehir hastanesinde hizmet veriyor. Taşınma süreci devam ediyor" diye konuştu.

'BÖLÜMLER TAŞINDIĞINDA HİZMET TAMAMEN ŞEHİR HASTANESİNDE VERİLECEK'

Bölümlerin yanı sıra sağlık kurulunu da Samsun Şehir Hastanesi'ne taşıyacaklarını söyleyen Doç. Dr. Ulubay, "Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Dahiliye ile birlikte endokrinoloji ve romatoloji bölümleri de taşınacak. Ancak dahiliyenin hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümleri henüz taşınmayacak, bunun bilinmesi gerekiyor. Ayrıca 20 Nisan'da sağlık kurulunu da yeni şehir hastanesine taşıyarak heyet hizmetlerinin artık yeni hastanede verileceğini belirtmek istiyorum. Bundan sonraki taşınma süreci daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar tüm bölümlerin yeni hastaneye taşınması planlanıyor ve hizmetin bu şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Süreçler kesinleştikçe paylaşılacak. Bölümler taşındığında hizmet tamamen şehir hastanesinde verilecek. Son aşamaya gelindiğinde acil servisle ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Bu süreçte acil hizmetleri 2 noktada sürdürülecek; hem eğitim ve araştırma hastanesinde hem de şehir hastanesinde acil servisler açık olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

16:01
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
