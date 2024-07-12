Sanal Gerçek Gözlükler Göz Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Sağlık

Günümüzde popüler hale gelen sanal gerçek gözlüklerinin yeni etkileşim ve eğlence alanında fazla kullanıldığını belirten Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, "Sanal gerçek gözlükler bilinçsiz kullanıldığında göz hasarına neden oluyor . VR gözlükler uzun süre kullanıldığında gözlerde batma yanma ve göz çevresinde ağrıya neden olabilir. Özellikle göz kırpma sıklığının azalması, göz kuruluğunu artırabilir. Ayrıca VR gözlük kullanımı sırasında veya sonrasında geçici bulanık görme yaşanabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, sanal gerçeklik gözlüklerinin göz sağlığına etkisini açıkladı. Doç. Dr. Nacaroğlu, günümüzde popülaritesi hızla artan sanal gerçeklik (Virtual Reality) teknolojisinin yeni etkileşim ve eğlence alanında daha fazla kullanıldığını belirterek "VR cihazları evlerimizde ve işyerlerimizde daha yaygın hale geldikçe, kullanımlarının göz sağlığınızı nasıl etkileyebileceği merak konusu olmuştur. Yapılan çalışmalarda, uzun vadeli hasara dair bir kanıt olmamasına rağmen VR başlıklarının göz sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. VR ekranına çok uzun süre bakmanın göz yorgunluğuna veya gerginliğine yol açabileceği görülmüştür. Çünkü dijital ekranlı bir cihaz kullanırken normalde yaptığımızdan daha az göz kırpma eğilimindeyiz ve bu da göz kuruluğuna ve yorgunluğuna yol açıyor. Ayrıca, bu göz yorgunluğunun sanal ve algılanan derinlik arasındaki tutarsızlıktan kaynaklandığını öne süren çalışmalarda mevcut" diye konuştu.

"VR GÖZLÜK KULLANIMI SIRASINDA VEYA SONRASINDA GEÇİCİ BULANIK GÖRME YAŞANABİLİR"

Doç. Dr. Nacaroğlu, VR gözlüklerin 'siber tutulmaya' yol açabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yine VR başlıklarıyla ilişkili gözle ilgili bir başka sorun da görsel olarak tetiklenen hareket hastalığıdır. Göz yorgunluğunun yanı sıra, 'siber tutulma' olarak adlandırılan bu durumun belirtileri arasında odaklanma güçlüğü, baş ağrısı, sersemlik, uyuşukluk, terleme, bulantı ve kusma yer almaktadır. Çalışmalar çocukların, kadınların, denge problemleri, görüş alanında kusurları veya hareket hastalığı geçmişi olan kişilerin siber tutmaya özellikle duyarlı olabileceğini belirtiyor. VR gözlükler uzun süre kullanıldığında gözlerde batma, yanma ve göz çevresinde ağrıya neden olabilir. Ekrana sürekli odaklanmak göz kaslarının yorulmasına ve gözlerde kuruluğa yol açabilir. Özellikle göz kırpma sıklığının azalması, göz kuruluğunu artırabilir. Ayrıca VR gözlük kullanımı sırasında veya sonrasında geçici bulanık görme yaşanabilir. Bu durum, gözlerin ekrana olan sürekli odaklanma çabası nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle kısa sürelidir."

GÖZLERİ KORUMANIN 4 PRATİK YOLU

VR kullanırken gözleri sağlıklı tutmanın 4 pratik yolunu Doç. Dr. Nacaroğlu, şu şekilde sıraladı:

"Mola Verin: 20-20-20 kuralını uygulayın - her 20 dakikada bir, 20 saniyelik bir mola verin ve 20 metre uzaktaki bir şeye bakın. Bu, göz kaslarının dinlenmesine ve yorgunluğun önlenmesine yardımcı olur.

Ayarları Düzenleyin: Maksimum konfor için VR kulaklık ayarlarını kişiselleştirin. Göz bebekleri arası mesafeyi (IPD) gözlerinize uyacak şekilde ayarlamak gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Uygun Aydınlatma Koşullarını Kullanın: Ekran ile çevrenizdeki ortam arasındaki kontrastı azaltmak için VR'yi iyi aydınlatılmış bir odada kullanın. Bu, göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Sık sık göz kırpın: Ekran kullanımı doğal göz kırpma ritminizi bozabilir. Gözlerinizi nemli tutmak ve göz kuruluğunu önlemek için düzenli olarak göz kırpmayı unutmayın."