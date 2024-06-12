Sağlık

Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ekipler tarafından bir soğuk hava deposuna düzenlenen baskında 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi. İçeriyi kontrol eden ekipler, üst üste istiflenmiş 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirdi. Belediye ekipleri tarafından kamyonuna konulan etler, imha edilmek üzere çöp merkezine götürüldü.

Yabancı uyruklu bir şahıs tarafından işletildiği öğrenilen deponun ruhsatsız olduğu tespit edildi. Depoyu mühürleyen ekipler, şahsa para cezası uyguladı.