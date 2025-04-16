Şanlıurfa'da 11 Ton Kurtlanmış Ceviz İçi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sağlık

Şanlıurfa'da 11 Ton Kurtlanmış Ceviz İçi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Yörem Baklava isimli işletmenin deposunda yaptığı kontrollerde 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirerek, ürünlerin imha edilmesine karar verdi.

16.04.2025 17:09  Güncelleme: 17:10
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Şanlıurfa'da 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Yörem Baklava isimli işletmenin deposunda yaptığı kontrollerde 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yörem Baklava'ya ait depoda yaptığı kontrollerde uygun olmayan şekilde depolanan ithal ceviz tespit etti. Depoda bulunan ceviz kolilerini açan ekipler, ürünlerin neredeyse tamamının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğunu belirledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibinin de çağrılmasıyla tüketilmesinin sakıncalı olduğu belirlenen ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konuldu.

Yaklaşık 11 ton olduğu belirlenen yüzlerce koli bozuk ceviz imha edilmek üzere Eyyübiye Belediyesi kamyonlarına yüklenirken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da 11 Ton Kurtlanmış Ceviz İçi Ele Geçirildi - Son Dakika

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