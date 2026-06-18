Şanlıurfa\'da Gıda Denetimleri Sıkı

Şanlıurfa'da gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Son dönemde yapılan sıkı kontroller ve uygulanan yaptırımların ardından bir işletmede denetime giden ekipler, kapıyı açan olmayınca havalandırma deliğinden seslenerek kapıyı açtırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesiyle ilgili şikayet üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri harekete geçti. Denetim için işletmeye giden ekipler, içeride faaliyet olmasına rağmen kapının açılmadığını belirledi.

Kapının açılmaması üzerine ekipler, işletmenin havalandırma bölümünden içeri seslenerek kendilerini tanıttı ve kapının açılmasını istedi. Bir süre sonra işletme çalışanları kapıyı açtı. Denetim sırasında yaşanan bu anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin havalandırma bölümünden içeriye seslenerek, "Tarım İl Müdürlüğü'nden geliyoruz, kapıyı açar mısınız" şeklinde çağrıda bulunduğu görülüyor.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA