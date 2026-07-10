Ruhsatsız 2 diş merkezi mühürlendi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, Haliliye ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği değerlendirilen iki iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şanlıurfa'da ruhsatsız olarak diş tedavisi hizmeti verildiği değerlendirilen iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen baskında, çok sayıda tıbbi cihaz, ekipman ve sarf malzemesi ele geçirildi. Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararı doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında, söz konusu malzemelere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 127. maddesi uyarınca el konuldu.

Yapılan incelemelerde sağlık mevzuatına aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen iş yerleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Haliliye Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. - ŞANLIURFA