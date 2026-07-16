Şanlıurfa'da Sezaryen Can Aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sezaryen Can Aldı

Şanlıurfa\'da Sezaryen Can Aldı
16.07.2026 22:38
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Sezaryenle doğum yapan kadın hayatını kaybetti, doktora tutuklama kararı verildi.

Şanlıurfa'da Özel Lotus Hastanesi'nde sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşan bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Temmuz'da Şanlıurfa Özel Lotus Hastanesi'nde yaşandı. Edanur Yaman (25) isimli hamile kadın, doğum yapmak için Özel Lotus Hastanesine gitti. Bebeğini dünyaya getirmek için Op. Dr. M.Z.D. tarafından ameliyata alınan kadın, fenalaştı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi şikayetçi oldu

Ölen kadının ailesinin şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Öte yandan dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Sezaryen Can Aldı - Son Dakika

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