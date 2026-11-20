Şanlıurfa'nın hızla büyüyen ilçesi Karaköprü'ye kazandırılması planlanan 350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanesi projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı yatırım programında yer alan hastane projesi kapsamında zemin etüdü ve proje çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, Destek Hizmetleri Başkanı ve başkan yardımcıları ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ekibi, hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak zemin etüdü çalışmalarını başlattı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanemiz, Şanlıurfa'mızın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biridir. Zemin etüdü çalışmalarının başlaması, projenin hayata geçirilmesi açısından önemli bir aşamadır. Hastanemizin tamamlanmasıyla Karaköprü ve çevresindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, ilimizin sağlık hizmeti kapasitesi daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Bölgenin sağlık yükünü hafifletecek

Karaköprü ve çevresinde artan nüfus yoğunluğuna cevap vermesi hedeflenen 350 yataklı hastane; modern fiziki altyapısı, donanımlı poliklinikleri ve ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi birimleriyle bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak. Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte Karaköprü ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması, kent merkezindeki mevcut hastanelerin hasta yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Zemin etüdü ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesi sürecine geçilmesi planlanıyor. Şanlıurfa'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan 350 yataklı Karaköprü Devlet Hastanesi'nin, kentin sağlık hizmetleri kapasitesine ve gelecekteki ihtiyaçlarına önemli katkı sunması bekleniyor.