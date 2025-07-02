Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı - Son Dakika
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Sağlık

Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı

02.07.2025 13:45
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Hayvan pazarları ve satış yerleri geçici olarak kapatıldı; aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığını tehdit eden her türlü hastalıkla mücadele kapsamında ülke genelinde sürekli ve titizlikle izleme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu hastalıklardan biri olan şap hastalığı ile ilgili de mevcut serotipe karşı geliştirdiğimiz aşılar, yoğun aşılama kampanyaları ve aldığımız tedbirler sonucunda; 2024 yılında bir önceki yıla göre, hastalık oranında yüzde 80 düşüş sağlanmıştır. Kurban Bayramı öncesi ve sırasında da hayvan hareketleriyle ilgili yeni uygulamalar devreye alınmıştır" denildi.

'YENİ SEROTİP SAT1'DE ARTIŞ GÖZLENMİŞTİR'

Yakın zamanda şap hastalığının yeni bir serotipi (SAT1) tespit edildiği belirtilerek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından bu serotipe karşı etkili bir aşı hızla geliştirilmiş ve sahada uygulanmaya başlanmıştır. Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketleri sebebi ile yeni serotip olan SAT1 hastalık mihraklarında artış gözlemlenmiştir. Bakanlığımız buna karşın aşılama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Ancak, aşılama tek başına hastalıkla mücadelede yeterli değildir. Hastalığın yayılımının engellenmesinde en etkili yöntemlerden bir diğeri olan hayvan hareketlerinin durdurulması hayvan hastalıklarıyla mücadelede dünya genelinde de sıklıkla başvurulan standart bir tedbirdir. Yapılan bilimsel değerlendirmeler, özellikle hayvan satış yerlerinde hayvanların doğrudan temasıyla bulaş riskinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yetiştiriciler, celepler ve hayvan tüccarları aracılığıyla gerçekleşen dolaylı temaslar ile hayvan ticareti için yapılan köy ziyaretleri, hastalığın kısa sürede farklı bölgelere yayılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hastalık mihraklarında uygulanan hayvan hareketi kısıtlamaları, yalnızca yerel değil, ulusal hayvan sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Alınan tüm önlemlerin amacı, hem hayvan sağlığını korumak hem de hastalığın yayılımını en kısa sürede durdurmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur. Bu karar, yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasını hızlandırmak amacıyla alınmış olup, geçici ve önleyici bir hayvan sağlığı tedbiridir. Aşılama çalışmaları hızla devam etmekte olup, hayvan popülasyonumuzun tamamının aşılanmasını takiben alınan tedbirler, hastalık durumu takibe alınarak kademeli olarak kaldırılacaktır" denildi.

'GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ETKİLENMEYECEK'

Gıda arz güvenliğinin etkilenmeyeceği belirtilerek, "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, alınan bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir. Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süreci tüm detaylarıyla yakından takip etmekte, veteriner sağlık personelimiz ve saha ekiplerimizle 7/24 görev başında bulunmaktayız. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, hayvan sağlığına ve halk sağlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye kararlıyız. Şap hastalığı zoonoz karakterde bir hastalık olmayıp insanlara bulaşması söz konusu değildir. Kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmamakta olup güvenle tüketilebilir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlarca yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri dikkate almalarıdır. Ülkemiz hayvancılığına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı - Son Dakika

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