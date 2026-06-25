Sarı Nokta Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
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Sarı Nokta Hastalığına Dikkat!

Sarı Nokta Hastalığına Dikkat!
25.06.2026 11:53
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Prof. Dr. Mehmet Bulut, sarı nokta hastalığına karşı sağlıklı beslenme ve erken teşhis önemine vurgu yaptı.

Anatolia Hospital Antalya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bulut, ihmal edilen sarı nokta hastalığının kalıcı görme bozukluklarına ve ileri evrelerde görme kaybına yol açabileceğini belirterek, hastalıktan korunmada sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Anatolia Hospital Lara Hastanesinde görev yapan Bulut, AA muhabirine, sarı noktanın gözün arka kısmında yer alan ve retinanın tam ortasında bulunan net görmeyi sağlayan merkez olduğunu belirtti.

Bulut, sarı nokta hastalığının, gözün arkasında yeni damar oluşumu ile beraber kanama ya da sıvı toplanması yapan "yaş tip" ve kanama yapmayan "kuru tip" sarı nokta hastalığı olmak üzere iki tip olduğunu vurguladı.

Hastalığın en önemli belirtisinin, merkezi görmenin bozulması olduğunu dile getiren Bulut, "Mesela birisinin yüzüne bakarken yüzü net göremem, etrafındakileri daha net görürüm. Okurken yazılarda kayma olur, çarpık görme olur. Bazı cisimleri olduğundan büyük ya da küçük görme gibi problemler yaşayabiliriz. Sonuç olarak net görmemizin merkezinin bozulmasıdır." diye konuştu.

Bulut, dünya nüfusunun genel olarak yaşlandığını, dolayısıyla da belli bir yaştan sonra insanlarda sarı nokta hastalığının görülme sıklığının arttığını ifade etti.

Sarı nokta hastalığında beslenmenin de önemine işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle Akdeniz tipi, sebze, balık, zeytinyağı ağırlıklı beslenme sarı nokta hastalığının gelişmemesi açısından önemli. Hazır ve hayvansal gıdalar ağırlıklı beslenme sarı nokta açısından risk oluşturmakta. Yaşlanma, genetik yatkınlık çok önemli. Eğer aileden birisinde sarı nokta varsa mutlaka bireylerin bu noktada bilinçli olması ve gerekli muayenelerini yaptırması lazım. Üçüncü en önemli risk sigaradır. Sigara içmek birçok hastalıkta olduğu gibi sarı noktada da risk faktörüdür."

Erken teşhis tedavi başarısını artırıyor

Erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının daha yüksek olduğunu vurgulayan Bulut, gecikmiş vakalarda görme kaybı riskinin arttığına işaret ederek,"Erken teşhiste hastalığın tedavisinde daha başarılı olduklarının altını çizen Bulut, şunları kaydetti:

"İlerleyen sarı nokta hastalıklarındaki gecikme tedavideki başarı oranımızı düşürmekte. Yani hastalık çok ilerlerse körlük dediğimiz görme kaybına kadar gidebilir. Gelişmiş toplumlardaki en önemli körlük nedenlerinden birisi sarı nokta hastalığı, gelişmemiş toplumlarda ise katarakttır. Gelişmiş toplumlarda nüfus daha yaşlıdır, dolayısıyla sarı noktanın açığa çıkma oranı yüksektir."

Hipertansiyon, yüksek trigliserit ve diyabet gibi sağlık sorunlarının da hastalığın gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Bulut, bu değerlerin kontrol altında tutulmasının önem taşıdığını söyledi.

Tedavi yöntemlerinin sürekli geliştiğine işaret eden Bulut, sarı nokta hastalarının yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte düzenli tedavi süreçlerini sürdürmeleri gerektiğini anlattı.

Bulut, "Sarı nokta hastalığı olan kişilerde beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesini, sigara kullanılıyorsa bırakılmasını istiyoruz. Kan yağları, kolesterol ve hipertansiyon varsa bunların kontrol altına alınmasını öneriyoruz. Tedavide kullandığımız özel vitaminlerle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yaş tip sarı nokta hastalığında ise göz içi enjeksiyon tedavileri uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Bulut, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sarı Nokta Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

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