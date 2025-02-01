Sarı Serum Uyarısı: Ciddi Alerjik Reaksiyonlar - Son Dakika
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Sağlık

Sarı Serum Uyarısı: Ciddi Alerjik Reaksiyonlar

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Prof. Dr. Özkaya, sarı serumun ciddi alerjik reaksiyonlara ve ölüme yol açabileceğini belirtti.

01.02.2025 14:42
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Profesörden sarı serum uyarısı: "Ciddi alerjik reaksiyon yapıyor, ölümle sonuçlanıyor"

"Yaklaşık 100 bin uygulamada 5-6 kişide alerjik reaksiyon yapıyor ve bunun yarısında da ölümle sonuçlanıyor"

SAMSUN - Sarı serumun iyileştirici bir tedavi olmadığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Sarı serum, gerçek anlamda ciddi yan etkileri olan, zararları olan bir tedavi şeklidir. Yaklaşık 100 bin uygulamada 5-6 kişide alerjik reaksiyon yapıyor ve bunun yarısında da ölümle sonuçlanıyor" dedi.

Son zamanlarda sarı serum uygulanan kişilerde yaşanan ölüm vakaları kişileri tedirgin ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sarı serumun ciddi alerjik reaksiyon yaptığını bunun sonucunda ölümle sonuçlanana vakalarının olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şevket Özkaya, " Son günlerde ülkemizde sarı serum tartışması başladı. Bu sarı serumun etkileri nelerdir? Zararları nelerdir? Herkes merak ediyor. Bildiğiniz basit bir serumun içine B vitamini kompleksinin koyulmasıyla serumun renk değiştirmesi sonucu adına sarı serum deniyor. Sarı serum, insanların soğuk algınlığı, grip, kırgınlık hissettikleri durumunda yapılan bir karışım tedavisidir. Gerçek anlamda ciddi yan etkileri olan, zararları olan bir tedavi şeklidir. Bu tedavi edici bir serum değil sadece anlık rahatlatan bir serumdur. Anlık rahatladığınız için uygun tedaviyi alamıyorsunuz. Hastalığınız uzuyor ve ciddi zatürreye kadar sonuçlar doğuruyor. Asıl Türkiye'deki tartışma ölümle sonuçlanan yan etkileridir. Özellikle anafilaksi dediğimiz beklenmedik, ani oluşan alerjik reaksiyonlarla beraber ölümle sonuçlanıyor. Bu sadece sarı serumda değil, uygunsuz alınan bütün serumlarda ve ilaçlarda geçerlidir" dedi.

"Hem hastalığınızı iyileştirmiyor, hem iyileştirmenizi uzatıyor"

Prof. Dr. Şevket Özkaya şunları söyledi: "İnsanlar bağışıklık sistemimiz mi değişti yoksa daha mı hassas hale geldik diye merak ediyor. Sebebi şu; Toplumda ciddi bir virüs salgını var. Birkaç virüs birden şikayetlerinizi uzatıyor. Çok fazla sayıda acil servise başvuru var. Çok fazla sayıda hızlı rahatlatıcı talebi var. Sarı serum dediğimiz bu vitamin kompleksi yaklaşık 100 bin uygulamada 5-6 kişide alerjik reaksiyon yapıyor ve bunun yarısında da ölümle sonuçlanıyor. Bu şu demektir; Günde 100 bin serum takılan bir toplumda 3 kişi bu seruma bağlı olarak ölecek demektir. İnsanlar hızlı rahatlamak için sarı seruma başvuruyor. Baş vurdukça ölen sayısı artıyor. Sarı serum tedavi edici bir serum değildir. Rengi nedeniyle psikolojik olarak rahatlatıyor. Serum beyaz olduğunda insanlar ilaç almadığını sanıyor. Gerçek anlamda bakıldığında hem hastalığınızı iyileştirmiyor, hem iyileştirmenizi uzatıyor, hem de zatürre başta olmak üzere çok ciddi sonuçları var. Asıl sorun bu B vitamini kompleksinin ve beraberinde verilen ağrı kesicilerin ciddi anlamda alerjik reaksiyonlara götürüyor ve ölümle sonuçlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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