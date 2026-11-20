Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) hazırlanan proje kapsamında, kentte yaşayan 65 yaş ve üzeri kırılgan nüfus için risk oluşturabilecek sıcak hava dalgalarının etkili olabileceği alanlar haritalandırıldı.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Ustaoğlu'nun yürütücülüğünde, yapay zeka destekli yenilikçi uygulamalarla, iklim değişikliğinin tarım ve biyoçeşitliliğe, halk sağlığına, iklim kaynaklı göç ve insan hareketliliğine etkilerini ele alan proje hazırlandı.

İl sınırları içerisinde dahi sıcak hava dalgalarının sıklığının, süresinin ve şiddetinin mekansal olarak farklılaştığı bulgusunun elde edildiği, "Bilimden Uygulamaya: İklim Değişikliğine Uyum İçin Sektörler Arası Çözümler" başlıklı proje, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

Projenin sunumu, YÖK Pavilyonu'nda düzenlenen panelde Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atalay Dutucu, Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz ve Doç. Dr. Derya Evrim Koç tarafından gerçekleştirildi.

Ustaoğlu, AA muhabirine, Sakarya'da 65 yaş ve üzeri kırılgan nüfusun mekansal dağılımını incelediklerini, bu nüfusun hangi ilçelerde yoğunlaştığını ve sıcak hava dalgalarının bu yaş grubu üzerindeki etkilerini belirlediklerini söyledi.

Özellikle yaz aylarında maruziyetin yüksek olduğu ilçeleri yerel ölçekte tespit ettiklerini aktaran Ustaoğlu, sıcak hava dalgası yaşanan günlerde ek ölümlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırdıklarını bildirdi.

Ustaoğlu, çalışma kapsamında önemli bulgular elde ettiklerine değinerek, "İl genelinde bu oran nispeten daha düşük olsa da iklim değişikliğinin etkileri açısından değerlendirdiğimizde yerel ölçekte çalışmalar yapmamız gerektiğini belirledik. Çünkü nüfus dağılımının her ilçede aynı olmadığını ve özellikle sıcak hava dalgalarının yoğun olarak yaşandığı Taraklı gibi ilçelerde maruziyetin yüksek olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

"Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi için sağlık sektörüyle iş birliği içerisindeyiz"

Projeyle, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulamalı çözümler üretilebileceği mesajını vermek istediklerini anlatan Ustaoğlu, halk sağlığı açısından özellikle ilçe düzeyindeki çalışmaların kalıcı çözümler üretilmesi konusunda oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Ustaoğlu, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olsa da etkilerinin yerel ölçekte hissedildiğini, bu nedenle adaptasyon ve iklime uyum çalışmalarının yerel ölçekte ortak çözümler üretilerek geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmada, sıcak hava dalgası yaşanan günlerde ölüm yükünün istatistiksel olarak arttığını gördüklerini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak hava dalgalarının yoğun yaşandığı bölgelerde ne kadar ek ölüm gerçekleştiğini çalıştık. Son 10 yılda sıcak hava dalgaları kaynaklı ölüm risklerinin arttığını gördük. Kuzeyde de 65 yaş üzeri nüfusun yoğun olarak bulunduğu ilçeler var ancak sıcak hava dalgaları çok fazla yaşanmıyor. Maruziyet güneyde daha fazla. İstatistiksel modellemeyle, özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği ilçelerde ölüm oranlarının da önemli ölçüde etkilendiğini gördük."

Elde ettikleri bilgilerle sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalı çözümler üretmeye çalıştıklarını COP31 kapsamında katılımcılara aktardıklarına işaret eden Ustaoğlu, bu kapsamda otobüs duraklarına soğutma sistemleri ve iklimlendirme üniteleri gibi çözüm önerileri sunulabileceğini sözlerine ekledi.