SCÜ Hastanesine Yeni Anjiyografi Cihazı

Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine yeni teknolojilere sahip anjiyografi cihazı kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastaneye kazandırılan yeni anjiyografi cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Öztürk ve Prof. Dr. Salih Cem İnan, Genel Sekreter Doç. Dr. Yüksel Aydın, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, hastane yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Şengönül, açılışta yaptığı konuşmada, cihazın bir önceki anjiyo cihazlarından üstün olarak hem hastanın hem de sağlık çalışanlarının daha az radyasyona maruz kalmasını sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Cihazın yeni ve yüksek teknoloji içeriyor olması sebebiyle şehirdeki ve çevre illerden gelen hastalara daha iyi hizmet vereceğini vurgulayan Şengönül, "Koroner anjiyografi cihazı yılda yaklaşık 2 bin işlem gerçekleştirmekte. Kalp krizi gibi acil vakalarda 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şengönül, cihazın anjiyo işlemlerinin yanı sıra başka tedavilerde de kullanılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni cihazımızla anjiyo işlemlerinin yanı sıra kalp ritim bozukluğu olan hastalara ablasyon işlemleri, kalp kapak hastalıklarında ameliyatsız kapak değişimi, kalp deliklerinde ameliyatsız kapatma işlemi, kalp pili takılması veya yenilenmesi işlemleri, bacak, kol ve boyun damarlarındaki hastalıkların tanı ve tedavileri yapılabilecektir. Hastanemize cihazın kazandırılmasında emeği geçen devlet büyüklerimize ve hastane yönetimine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim."