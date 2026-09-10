SEAH Korucuk'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi açıldı - Son Dakika
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SEAH Korucuk'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi açıldı

SEAH Korucuk\'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi açıldı
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Tıbbi Onkoloji Kliniği bünyesinde oluşturulan 10 yataklı yeni kemoterapi uygulama ünitesi hizmete açıldı. Merkez, Sakarya ve çevre illere güncel onkoloji hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'nde hizmet veren Tıbbi Onkoloji Kliniği bünyesinde oluşturulan 10 yataklı yeni kemoterapi uygulama ünitesi hizmete açıldı.

Kemoterapi uygulama ünitesinin hizmete alınması sebebiyle düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu, Hematoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Tuğba Hacıbekiroğlu, hastane yöneticileri ve klinik ekibi katıldı. SEAH Korucuk Kampüsü Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde, 15'i palyatif ünitede olmak üzere toplam 35 yataklı servis, 8 poliklinik ve 60 yataklı kemoterapi uygulama ünitesi yer alıyor. Yılda yaklaşık 3 bin yeni kanser hastasının değerlendirildiği merkezde, 75 bine yakın poliklinik başvurusuna hizmet veriliyor. Ayrıca Klinik Araştırmalar Merkezi bünyesinde yürütülen 40 Faz 2 ve Faz 3 araştırmasıyla hastalara güncel tedavilere erişim imkanı sağlanıyor.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Tıbbi Onkoloji Kliniği'nin Sakarya ve çevre illere hizmet verdiğini belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın güncel ve nitelikli onkoloji hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık SEAH Korucuk'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEAH Korucuk'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi açıldı - Son Dakika
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