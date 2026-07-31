Selendi Devlet Hastanesi'nde Yeni Atamalar - Son Dakika
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Selendi Devlet Hastanesi'nde Yeni Atamalar

Selendi Devlet Hastanesi\'nde Yeni Atamalar
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Ümit Sezer ve İlknur Doğraroğlu, Selendi Devlet Hastanesi'nde yöneticilik görevine atandı.

Selendi Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine Ümit Sezer, Müdür Yardımcılığı görevine ise İlknur Doğraroğlu atandı. Memleketlerinde göreve başlayan iki deneyimli sağlık yöneticisi, hastanenin hizmet kalitesini daha da artırmak için çalışacaklarını belirtti.

Selendi Devlet Hastanesi'nde yönetim kadrosu güçlendirildi. Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine Ümit Sezer, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine ise İlknur Doğraroğlu atandı.

Selendi doğumlu olan Ümit Sezer, ilk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı. Sağlık alanındaki meslek hayatına 2011 yılında Iğdır Aralık Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak başlayan Sezer, 2014 yılında Simav Devlet Hastanesi'ne, 2018 yılında ise eş durumu nedeniyle Zonguldak'a atandı. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Sağlık Yönetimi bölümlerinden mezun olan Sezer, çeşitli sağlık kuruluşlarında edindiği tecrübenin ardından 2023 yılında Selendi Devlet Hastanesi'nde görevlendirildi. Son olarak hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Ümit Sezer, memleketinde hizmet vermekten büyük gurur duyduğunu belirterek, "Selendi'de doğup büyümüş biri olarak yeniden memleketime hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Hastanemizin hizmet kalitesini daha da yükseltmek, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için tüm ekibimizle birlikte özveriyle çalışacağız." dedi.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine atanan İlknur Doğraroğlu da Selendi doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Doğraroğlu, Manisa Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini 2012 yılında sağlık alanında tamamladı. Meslek hayatına Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başlayan Doğraroğlu, 1993 yılında Selendi Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. 1998-2004 yılları arasında başhemşire olarak görev yapan Doğraroğlu, sağlık alanındaki uzun yıllara dayanan deneyiminin ardından İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Ümit Sezer ile evli ve bir çocuk annesi olan İlknur Doğraroğlu'nun göreve başlamasının, Selendi Devlet Hastanesi'nin idari yapısını daha da güçlendirmesi ve sağlık hizmetlerinin niteliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ümit Sezer, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Selendi Devlet Hastanesi'nde Yeni Atamalar - Son Dakika

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