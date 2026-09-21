Servergazi Devlet Hastanesi\'nden Gürsoy, her unutkanlığın Alzheimer olmadığını söyledi

Servergazi Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gürsoy, alzheimer hastalığında erken farkındalığın ve doğru zamanda hekime başvurmanın önemine dikkat çekti.

Servergazi Devlet Hastanesi Nöroloji Uz. Dr. Murat Gürsoy 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Alzheimer hastalığının yalnızca unutkanlıktan ibaret olmadığını belirten Uz. Dr. Murat Gürsoy; "Alzheimer, hafıza ve düşünme başta olmak üzere bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulmaya yol açan bir hastalıktır. Hastalığa bağlı beyindeki değişiklikler, belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce başlayabilmektedir. Bu nedenle erken dönemde ortaya çıkan işaretlerin fark edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. Her unutkanlığın alzheimer ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Gürsoy, normal yaşlanma ile alzheimer arasındaki ayrımın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaş ilerledikçe bazı kelimeleri veya eşyaların yerini zaman zaman hatırlamakta zorlanabiliriz. Ancak alzheimerda unutkanlık günlük yaşamı etkilemeye başlar. Kişinin aynı soruyu tekrar tekrar sorması, yaşanan bir olayı ipucuna rağmen hatırlayamaması veya fatura ödeme, yemek hazırlama gibi daha önce bağımsız yaptığı günlük işlerde zorlanması dikkat edilmesi gereken belirtilerdir. Özellikle unutkanlık giderek artıyorsa ve kişinin günlük yaşamını etkilemeye başladıysa bunu yalnızca yaşa bağlamamak gerekir" dedi.

Hastalık Süresince Ailenin Rolü Çok Önemli

Alzheimer hastalarıyla iletişimde sabırlı ve anlayışlı olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Murat Gürsoy; "Hastayla konuşurken kısa ve anlaşılır cümleler kullanmak, duygularını anlamaya çalışmak ve onu sürekli hatırlamaya zorlamamak gerekir. 'Hatırlamıyor musun?' şeklinde sorularla kişiyi test etmek yerine sakin ve destekleyici bir iletişim kurulmalıdır. Yine alzheimer hastalarının evinde kayma ve düşmeleri önleyecek düzenlemelerin yapılması, ilaç ve kesici aletlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve özellikle gece aydınlatmasının yeterli olması hastanın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Alzheimer riskinin yaş, genetik özellikler ve aile öyküsü gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra yaşam tarzıyla ilişkili bazı faktörlerden de etkilendiğine dikkat çeken Uz .Dr. Murat Gürsoy; " Kronik kafa travmaları, geçmişte uzun süreli depresyon varlığı, alkol kullanımı, hipertansiyon, kolestrol yüksekliği, şeker hastalığı alzheimer oluşma riskini arttıran faktörlerdir. Ailesinde alzheimer öyküsü bulunan fakat henüz hastalığa ilişkin bir teşhis almamış bireylerde sigara kullanımından kaçınmak, hareketli yaşam tarzını benimsemek, sağlıklı beslenmek, sosyal ilişkileri sürdürmek, kaliteli uyku beyin sağlığının korunmasında önemlidir" dedi. Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan Gürsoy; " Unutkanlığınızı önemseyin, ancak her unutkanlığın alzheimer olmadığını da bilin. Önemli olan belirtilerin niteliğini ve günlük yaşam üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Kendinizde ve yakanınızda giderek artan unutkanlık ve günlük yaşamı etkileyen değişikler fark ediyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.