Seydikemer Çatak Mahallesi içme suyu isale hattı yenileniyor

30.04.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde altyapıyı modernize ederek kesintisiz hizmet sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Seydikemer ilçesinde önemli bir içme suyu hattı yenileme projesi hayata geçiriliyor.

Seydikemer'in Çatak Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı sık sık arızalara neden olması, hattın vatandaşlara ait arazilerden geçmesi, arızalara müdahale süresini uzatarak su kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açıyordu.

Bu sorunların çözümü amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 4 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor. Yeni hat, kamusal yol güzergahına alınarak arızalara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Böylece su kesintilerinin en aza indirilmesi planlanıyor.

MUSKİ yetkilileri, Muğla genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için yatırımların devam edeceğini ifade ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

