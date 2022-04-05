Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi - Son Dakika
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Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi

05.04.2022 09:49
Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Yetkililer yeni başlatılan çalışmalarla, kentteki topluluklarda virüsün yayılmasını önlemeyi ve son dönemde Kovid-19 vakalarında yeniden yaşanan artışı kontrol altına almayı amaçlıyor. Shanghai Belediyesi Kovid-19 Önleme ve Kontrolü Liderlik Grubu Ofisi'nden Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada, "Yerel sakinlerin aktif işbirliğiyle kent, nükleik asit örnekleri toplama çalışmalarının son turunu 4 Nisan'da tamamladı" […]

<a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a> Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi

SHANGHAİ, 5 Nisan (Xinhua) — Yetkililer yeni başlatılan çalışmalarla, kentteki topluluklarda virüsün yayılmasını önlemeyi ve son dönemde Kovid-19 vakalarında yeniden yaşanan artışı kontrol altına almayı amaçlıyor. Shanghai Belediyesi Kovid-19 Önleme ve Kontrolü Liderlik Grubu Ofisi'nden Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada, "Yerel sakinlerin aktif işbirliğiyle kent, nükleik asit örnekleri toplama çalışmalarının son turunu 4 Nisan'da tamamladı" diye belirtildi.

Shanghai, Pazar günü gerçekleştirilen kitlesel antijen testinden sonra Pazartesi günü tüm kentte nükleik asit testi uyguladı. Son günlerde Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine kent, geçici kapalı yönetime geçti. Açıklamada; testlerin yapılması, çoklu kontroller, pozitif vakaların transferi ve Kovid-19 durumunun analiz ve değerlendirilmesi gibi ek çalışmaların düzenli şekilde yerine getirileceği bildirildi. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra kitlesel taramanın sonuçları ve ilgili ulusal mevzuata göre takip kontrol önlemleri açıklanacak.

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Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı Shanghai'da Kent Genelinde Nükleik Asit Testi Seferberliği Başlatıldı Kudüs'te Çatışma Kudüs'te Çatışma

Pazartesi, Shanghai, 4 Nisan, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shanghai Bir Günde Yaklaşık 25 Milyon Kişiyi Kovid-19 Taramasından Geçirdi - Son Dakika
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