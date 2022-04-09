Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi

09.04.2022 12:23
Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi

SHANGHAİ, 9 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da halen Kovid-19 hastaları için tahsis edilmiş 8.000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip sekiz hastane bulunuyor ve daha fazlası bu hafta sonu açılacak. Shanghai belediye başkan yardımcısı Zong Ming, belirlenen hastanelere ve geçici hastanelere daha fazla kaynağın aktarılacağını ve rezerve edileceğini söyledi. Shanghai Cuma günü yerel olarak bulaşmış 1.015 yeni teyitli […]

<a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a>'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi

SHANGHAİ, 9 Nisan (Xinhua) — Shanghai'da halen Kovid-19 hastaları için tahsis edilmiş 8.000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip sekiz hastane bulunuyor ve daha fazlası bu hafta sonu açılacak. Shanghai belediye başkan yardımcısı Zong Ming, belirlenen hastanelere ve geçici hastanelere daha fazla kaynağın aktarılacağını ve rezerve edileceğini söyledi. Shanghai Cuma günü yerel olarak bulaşmış 1.015 yeni teyitli Kovid-19 vakası ve 22.609 semptom göstermeyen yerel taşıyıcı bildirdi. Basın toplantısında verilen bilgilere göre Cumartesi günü Shanghai genelinde antijen testi yapılıyor ve salgını kontrol altına almak için kent genelinde yeni bir nükleik asit testi yapılması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Shanghai'da Geçici Bir Hastane Daha Yapılıyor Shanghai'da Geçici Bir Hastane Daha Yapılıyor

Shanghai, Hastane, Nisan, Cuma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Shanghai'da, Kovid-19 Tedavisi İçin 100'ün Üzerinde Geçici Hastane İnşa Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement