Sıcak Havalar Kalp Hastalarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sıcak Havalar Kalp Hastalarını Tehdit Ediyor

Sıcak Havalar Kalp Hastalarını Tehdit Ediyor
20.07.2026 09:59
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Dr. Ahmet Yanık, sıcak havaların kalp hastalığı olanları etkilediğine dikkat çekti ve önerilerde bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yanık, yaz aylarında artan sıcaklıkların sıvı ve mineral kaybına neden olarak kalbin iş yükünü artırdığını, özellikle kalp ve hipertansiyon hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcak hava özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler için hayati risk oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında Türkiye'deki ölümlerin yüzde 34,7'si kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandı. Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yanık, sıcak havaların kalp hastaları üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda bazı hasta gruplarının daha fazla risk altında olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yanık, "Sıcak havalarda bazı hasta gruplarının daha fazla risk altında olduğunu biliyoruz. Risk altındaki hasta gruplarından birisi de kalp hastaları. Hipertansiyon hastalarını da sayabiliriz. Özellikle çoklu ilaç kullanan hipertansiyon hastaları, ritim bozukluğu olup ilaç kullanan veya bu ritim bozukluğu nedeniyle daha önce herhangi bir işlem görmüş olan hastalar, kalp yetmezliği olan ve beraberinde idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar ve daha önce balon, stent işlemi yapılan veya bypass cerrahisi geçiren hastalar, sıcak havalarda daha fazla risk altında bulunan hasta grupları arasında yer alıyor" dedi.

"Sıcak hava, sıvı kaybıyla birlikte kalbi ekstra yoruyor"

Kalp hastalarının neden risk altında olduğunu açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yanık, "Sıcak havalarda vücudumuz, vücut ısısını dengelemeye çalışıyor ve burada bazı mekanizmalar devreye giriyor. İlk olarak terleme yoluyla vücut ısısını dengelemeye çalışıyoruz. Terleme ile birlikte vücutta sıvı, elektrolit ve mineral kaybı meydana geliyor. Ayrıca sıcak havalarda kalp damarlarında genişleme, vazodilatasyon dediğimiz durum oluşuyor. Bu durum hastalarımızda tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Kalbimiz de bu tansiyon düşüklüğünü dengelemek için daha fazla çalışmaya başlıyor. Kalp hızı artıyor. Bu da ister istemez kalbimize ekstra bir iş yükü oluşturuyor. Sağlıklı kişilerde bu durum herhangi bir sorun oluşturmadan düzelebilirken, kalp hastalarında çeşitli problemlere neden olabilir. Hipertansiyon hastalarında tansiyon düşmesi ya da yükselmesi görülebilir. Ritim bozukluğu hastalarında çarpıntı şikayetleri artabilir. En önemli gruplardan biri ise kalp yetmezliği hastalarıdır. Çünkü bu hastalar zaten idrar söktürücü ilaç kullanıyor. Ekstra sıvı kaybı olduğunda tansiyon düşüklüğü, nefes darlığında artış ve kalp yetmezliğinde kötüleşme gibi durumlar yaşanabiliyor. Stent takılan veya bypass ameliyatı geçiren koroner arter hastalarında ise göğüs ağrısı şikayetlerinde artış görülebilir" diye konuştu.

"Kalp hastaları açık renk ve bol kıyafetler giymeli"

Kalp hastalarını sıcağın en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yanık, "Mümkün olduğunca, özellikle güneşin daha yoğun olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer çıkmaları gerekiyorsa serin ortamlarda bulunmaya özen göstermeli, açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmeliler. En önemli konulardan biri de sıvı kaybıdır. Terleme ile vücutta sıvı kaybı oluştuğu için günlük su ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalarda susama hissi azalabileceğinden bunu beklemeden sıvı tüketmeleri önem taşıyor. Günlük en az 2,5 litre sıvı almaya özen göstermeliler. Ayrıca beslenmelerine dikkat etmeleri, ağır yemeklerden kaçınmaları, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeleri faydalı olacaktır. Ağır efor gerektiren işlerden uzak durmaları da bu dönemde önemlidir. Kalp hastalarına yürüyüş ve egzersiz öneriyoruz. Ancak sıcak havalarda bunu mümkün olduğunca sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmaları daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalar Kalp Hastalarını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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