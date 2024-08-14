Sıcaklıkların Stresi Arttırdığına Dikkat Çeken Psikiyatri Uzmanı

Sağlık

Psikiyatri uzmanı: "Sıcaklıklar stresi arttırıyor"

Özel Ümit Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay:

"Kişinin adaptasyonda güçlük çektiği sıcaklıklar da yine stresi arttıran etkendir"

"Vücutta stres hormonları daha fazla salgılanır"

"Sıcak çarpması panik atağa benzeyen soğuk terleme gibi belirtilere yol açabilir"

ESKİŞEHİR - Özel Ümit Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, sıcak havaların stresi arttırdığına değinirken, hassasiyeti olan vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmaları gerektiği konusunda öneride bulundu.

Dr. Oksay, sıcak havaların insanların ruh hali üzerinde oluşturulduğu etki hakkında konuştu. Sıcak havalarda kişinin adaptasyon güçlüğü çektiğine değinen Dr. Sıdıka Oksay, sıcaklığın aynı zamanda stresi de arttırdığına değindi. Stresle birlikte kişide, çarpıntı, huzursuzluk, zihinde bulanıklık gibi durumların yaşanabileceğine dikkat çeken Dr. Oksay, sıcak havalara karşı korunmayı önerdi. Önlem olarak gün ortasında dışarı çıkmamak, sıcağa maruz kaldığında ise soğuk duş alınması gerektiğini öneren Dr. Oksay, vücut ısısının düşürmenin önemli olduğunu belirtti.

"Sıcaklıklar stresi arttıran etkendir"

Sıcaklığın kişinin stresini arttırdığına değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, "İnsan vücudunun adapte olmakta zorlandığı her şey stres faktörüdür. Kişinin adaptasyonda güçlük çektiği sıcaklıklar da yine stresi arttıran etkendir. Bedensel ve ruhsal stres arttıran durumda da vücutta stres hormonları daha fazla salgılanır. Bunun sonucu olarak da çarpıntı, huzursuzluk, daha kolay sinirlenme, zihinde bulanıklık, moral bozukluğu, kendini kötü hissetme gibi şeyler yaşanabilir. Stres hormonlarını arttırarak hava sıcaklığı çarpıntıyı arttırdığı, panik atağa benzer belirtiler oluşturduğu gibi fiziksel anlamda sıcak çarpması durumları da panik atağa benzeyen soğuk terleme gibi belirtilere yol açabilir" dedi.

"Toplum olarak sıcaklarla başa çıkmakta zorlanıyoruz"

Sıcağa karşı alınabilecek önlemler hakkında da konuşan Psikiyatri Uzmanı Dr. Oksay şöyle devam etti;

"Özellikle bu durumlarda sıcakla başa çıkabilmek için daha etkin önlemler almak, gün ortasında dışarı çıkmamak, yoğun sıcağa maruz kalmamak, sıcağa maruz kaldığımızda soğuk bir duş alarak ya da serin bir yere sığınarak vücut ısımızı düşürebilmek için vücudumuza zaman tanımalıyız. Yudum yudum soğuk su içmek anlamlı olabilir. Özellikle psikiyatrik hastalığı olan ve ilaç kullanan, bazı tansiyon ilaçlarını kullananlar, daha ileri yaşlardaki insanlar gibi özel gruplar vücutlarındaki ısıyı ayarlamakta güçlük çekecekleri için ısının olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalabilirler. Toplum olarak sıcaklarla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Bu uyumakta ve fiziksel sıkıntıya da yol açıyor. Bunlar da daha modumuzun, moralimizin düşük olması ve daha çok sinirlenme gibi şeylere yol açabiliyor. O yüzden sıcak havalarda serin ve sakin kalmaya daha çok dikkat etmemiz gerek. Güneş ışınlarının daha dik geldiği zamanlar daha sıcak olan zamanlar. Sabah onu daha da genişletmeliyiz, genelde saat 12.00 ila 16.00 arası derler ama bu sıcakları düşündüğümüzde dışarı çıkılacak, yapılacak işiniz varsa akşam saat 19.00'dan sonra ya da sabah saat 10.00'dan önce halletmeye çalışın derim. Çünkü bizim alışkanlıklarımıza göre ekstra yoğun sıcaklık yaşıyoruz."