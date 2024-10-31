Sigara Akciğer Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Sigara Akciğer Kanseri Riskini Artırıyor

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Uzmanlar, sigaranın akciğer kanseri riskini 10-30 kat artırdığını açıkladı. Mide kanseri doğuda yaygın.

31.10.2024 15:20
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Sigara akciğer kanseri riskini 10 ila 30 kat arasında arttırıyor

Mide kanseri vakaları en çok doğu bölgesinde görülüyor

ANKARA - Uzmanlar, sigaranın akciğer kanseri riskini 10 ila 30 kat arasında arttırdığı uyarısını yaptı. Mide kanseri vakalarının ise en çok ülkenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldüğüne dikkat çekildi.

Kanserle Dans Derneği, Ankara'da bir otelde Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla dijital bilgilendirme platformu 'KDD AKADEMİ'yi tanıttığı bir basın toplantı düzenledi. Toplantıda alanında uzman doktorlar tarafından kanser hastalığı ve kanser tedavisi hakkında bilgi verildi. Kanser hastalarının ve hasta yakınlarının sağlıklı bilgi alabilmesi için 'KDD AKADEMİ'yi kurduklarını belirten Sevil Gürkan, "Kanser hastaları ve hasta yakınlarının içinde bulunduğu bir anket çalışması yaptık. Kanser hastalarımızın süreçle alakalı bilgi eksikliği olduğunu fark ettik. Biz de kanser hastalarımıza güncel ve güvenilir bilgiye erişim noktası için KDD AKADEMİ'yi kurduk" diye konuştu.

"Sigara içimi kanser riskini 10 ila 30 kat arasında arttırıyor"

Sigaranın akciğer kanseri riskini arttırdığını aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Derici, 2040 yılında akciğer kanseri sıklığında ve ölüm oranında yüzde 50 oranında artış beklediklerini belirterek, "2020 yılında dünya popülasyonun beşte biri sigara içicisi iken, bu popülasyonun önemli kısmını gençler oluşturuyor. Sigara içimi akciğer kanseri riskini 10 ila 30 kat arasında arttırıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeterli beslenmeyi sağlamak yakın takip ile mümkün"

Kanser hastalarının diyet süreçlerinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Diltaş Baş ise, "Kanser hastaları beslenme yetersizliği yüzünden kilo kaybı ve kas kaybı yaşıyor. Bunu önlemek için gerekli tıbbi beslenme desteği verilmeli. Ağırlık kaybını, kas kaybını önlemek ve yeterli beslenmeyi sağlamak yakın takiple mümkün" dedi.

"Psikolojik destek hastaların ve ailelerinin hatalıkla başa çıkma halini güçlendirir"

Uzman Psikolog ve Psikoonkolog Sibel Cesur Akyunak, kanser hastalarının ve yakınlarının hastalık sürecinde psikolojik destek almalarının önemini işaret ederek, şunları söyledi:

"Psikolojik destek, kanserle mücadele eden bireyler ve aileleri için hayati öneme sahip. Kanser sürecinde psikolojik destek, hastalığın zorlu süreçlerinde hem duygusal hem de fiziksel iyilik halini korumaya yardımcı olur. Bu destek, hastaların ve ailelerinin hastalıkla başa çıkma halini güçlendirir."

"Mide kanseri vakaları en çok doğu bölgemizde var"

Mide ve özofagus (yemek borusu) kanserinden bahseden İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ertürkise, "Sindirim sistemi kanserleri genellikle 40-50 yaş üstü kişilerde gördüğümüz bir kanser türüdür. Mide ve özofagus kanserlerinde erken teşhis hayat kurtarır. Mide kanseri vakaları en çok ülkemizin doğu bölgesinde var" açıklamasında bulundu.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirin ise, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri hakkında bilgi vererek, "2004 yılında 11 merkezle çalışmaya başlayan KETEM'ler, 2023 yılı sonu itibarıyla 44 mobil araç dahil olmak üzere 381 merkezle hizmet vermeye devam ediyor. KETEM'lerde meme kanseri, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine karşı tarama testleri tamamen ücretsiz yapılıyor. Vatandaşlarımız da bu hizmetlerden faydalanmalı, çünkü erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Mide Kanseri, Mide Kanseri, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara Akciğer Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika

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