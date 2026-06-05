Sigara Dumanı Riskleri: Duman Geçse de Tehlike Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigara Dumanı Riskleri: Duman Geçse de Tehlike Devam Ediyor

Sigara Dumanı Riskleri: Duman Geçse de Tehlike Devam Ediyor
05.06.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doktor Yıldırım, sigara dumanının sonrası için dikkat edilmesi gereken riskleri vurguladı.

Sigara içildikten sonra dumanın kaybolmasının tehlikenin sona erdiği anlamına gelmediğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, "Sigara dumanındaki toksik maddeler ev ve araç gibi yaşam alanlarında uzun süre kalabilir. Özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar üçüncül sigara dumanına karşı risk altındadır" dedi.

Liv Hospital Ankara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, sigara dumanının yalnızca içim sırasında değil, sonrasında da sağlık açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Üçüncül sigara içiciliğinin (üçüncül duman), sigara dumanı havaya karışıp dağıldıktan sonra bile kıyafetlere, saçlara, mobilyalara, duvarlara ve diğer yüzeylere sinen görünmez toksik kalıntılara maruz kalma durumu olduğunu belirten Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, ortamda görünür bir duman olmasa dahi, bu kimyasalların yüzeylere yapışarak uzun süre tehlike saçmayı sürdürdüğüne işaret etti.

"Toksik maddeler yüzeylerde birikiyor"

Sigara dumanında bulunan nikotin ve diğer zararlı kimyasalların perde, halı, koltuk, yatak, kıyafet, araç içi yüzeyler ve duvarlar gibi birçok alana tutunabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigara dumanındaki nikotin ve diğer toksik maddeler çeşitli yüzeylerde birikerek uzun süre kalabiliyor. Bu maddeler zamanla yeniden havaya karışabiliyor ya da temas yoluyla insan vücuduna geçebiliyor. Bu durum üçüncül sigara dumanı olarak tanımlanıyor" diye konuştu.

"Çocuklar ve evcil hayvanlar daha fazla risk altında"

Üçüncül sigara dumanının özellikle bebekler, küçük çocuklar ve evcil hayvanlar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Emekleyen, ellerini ve oyuncaklarını sık sık ağızlarına götüren çocuklar, yüzeylerde biriken toksik kalıntılarla doğrudan temas ediyor. Sigara içilmeyen zamanlarda bile ev ortamında kalan bu kimyasallar sağlık açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle yalnızca çocukların yanında sigara içmemek yeterli değil; yaşam alanlarının tamamen dumansız hale getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Evcil hayvanların da benzer şekilde risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldırım, tüylerine ve yaşam alanlarına tutunan zararlı maddelerin zamanla çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

"Pasif içicilik kadar önemli bir risk"

Tütün ürünlerinin dünya genelinde önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Uzm. Dr. Yıldırım, sigaranın yalnızca kullanıcılarını değil çevresindekileri de etkilediğini belirtti.

Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigara kullanımı; akciğer kanseri, KOAH, kalp-damar hastalıkları, felç ve birçok kronik hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanında pasif içicilik nedeniyle sigara kullanmayan milyonlarca insan da benzer sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

"Araç içinde içilen tek sigara bile risk oluşturabiliyor"

Kapalı alanlarda sigara kullanımının etkilerinin uzun süre devam ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, "Araç içinde içilen tek bir sigaranın bile yüzeylerde kalıcı toksik etki bırakabildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Evlerde, iş yerlerinde ve ortak yaşam alanlarında dumansız hava sahasının korunması toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

"Sigarayı bırakmanın faydaları kısa sürede başlıyor"

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta olumlu değişimlerin kısa sürede başladığını belirten Uzm. Dr. Yıldırım, "İlk saatlerden itibaren kandaki oksijen düzeyi yükselir, tansiyon düzenlenir. İlerleyen süreçte kalp ve akciğer sağlığında belirgin iyileşmeler görülür. Daha temiz bir nefes, daha sağlıklı bir yaşam ve çocuklar için daha güvenli bir çevre oluşturmanın en etkili yolu tütün ürünlerinden tamamen uzak durmaktır" dedi.

Sigaranın etkilerinin yalnızca içildiği anda ortaya çıkmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Birçok kişi sigara dumanı dağıldığında riskin ortadan kalktığını düşünüyor. Ancak sigara dumanındaki zararlı kimyasallar yüzeylere tutunarak uzun süre yaşam alanlarında kalabiliyor. Bu maddeler daha sonra yeniden havaya karışabiliyor veya temas yoluyla vücuda geçebiliyor. Bu nedenle yalnızca ortamı havalandırmak, üçüncül sigara dumanının oluşturduğu riski tamamen ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

"Duman dağılsa bile toksik izleri kalıyor"

Yaşam alanlarında sigara içilmemesinin yalnızca sigara kullanmayan bireyleri değil, çocukları ve evcil hayvanları da koruduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yıldırım, "Duman dağılsa bile geride kalan toksik izler yaşam alanlarında varlığını sürdürebilir. Sağlıklı bir gelecek için evlerin, araçların ve ortak yaşam alanlarının tamamen dumansız hale getirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara Dumanı Riskleri: Duman Geçse de Tehlike Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sigara Dumanı Riskleri: Duman Geçse de Tehlike Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.