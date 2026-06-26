Sigara Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigara Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Sigara Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor
26.06.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Faruk Bulut, tütün ürünlerinin kalp ve damar sağlığına zararlı etkilerini vurguladı.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Faruk Bulut, tütün ürünlerinin yalnızca akciğerlere değil, kalp ve damar sistemine de ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Bulut, sigara kullanımının kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı ve ani kardiyak ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Kalp ve damar sağlığı açısından güvenli olduğu söylenebilecek bir sigara kullanım düzeyi yoktur. Günde birkaç sigara içmek bile sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

Sigara dumanına maruz kalan kişilerin de risk altında olduğunu vurgulayan Bulut, özellikle çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan bireylerin pasif içicilikten ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Dumansız yaşam alanlarının oluşturulmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sigarayı bırakmanın faydalarının kısa sürede görülmeye başladığını kaydeden Bulut, "Sigara bırakıldıktan sonra vücut kendini onarmaya başlar. Zamanla kalp krizi ve felç riski azalır, dolaşım ve solunum sistemi iyileşir, yaşam kalitesi artar. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmakta zorlanan vatandaşların sağlık kuruluşlarından destek alabileceğini aktaran Bulut, hastanelerde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinin bu süreçte önemli bir rehberlik sunduğunu söyledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:43:53. #7.13#
SON DAKİKA: Sigara Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.