Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sağlık

08.02.2026 11:24
Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeleyi güçlendirmek maksadıyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, tütün ürünü kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderilecek. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Tütünsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu kez doğrudan tütün ürünü kullanan vatandaşlara ulaşılacak, SMS gönderilecek.

SİSTEM ÜZERİNDEN İŞARETLENECEKLER

Peki, tütün ürünü kullanan vatandaşlar nasıl tespit edilecek? Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşa, doktorlar tarafından sigara kullanıp kullanmadığı sorulacak. "Evet" yanıtı alınması halinde kişi sistem üzerinden işaretlenecek. Bakanlık, tespit edilen vatandaşlara SMS gönderecek. Bu mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa zararlarına dikkat çekilecek, bırakma sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanacak.

"SMS İLE POLİKLİNİKLERE YÖNLENDİRME YAPILACAK"

Aynı zamanda tütün ürünlerini bırakmak isteyenler için atılabilecek adımlar da hatırlatılacak. Gönderilen SMS'lerde, Türkiye genelinde hizmet veren ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine ilişkin bilgiler yer alacak. Vatandaşlar, bu polikliniklere başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabilecek hem de bırakma sürecinde tıbbi destekten yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, bu yöntemle farkındalığı artırmayı ve tütün ürünü kullananların oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bakanlık aynı zamanda çocuk parkları ve sahiller gibi toplu kullanım alanlarının "kırmızı hat" kapsamına alınmasına yönelik yönetmelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Adamlara bak la sigaraya bile karışır oldular harbi arıza bunlar 20 15 Yanıtla
    ESRA ARSLAN ESRA ARSLAN:
    Nefes almamıza müsade varmı acaba? Lütfen içmeyenler kadar içenlerede saygı rica ediyoruz. 1 1
  • Ali Akkaya Ali Akkaya:
    siz ilk önce sokakları canilerden koruyun 17 3 Yanıtla
  • Oyun Vagonu Oyun Vagonu:
    Yazıyı yazan editörün çok acelesi olacak ki; Sağlık Bakanlığı, bu yöntemle farkındalığı artırmayı ve tütün ürünü kullananların oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. 1 1 Yanıtla
  • Volkan İlhan Volkan İlhan:
    okkalı zam gelecek herelde yerini yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İşlek Mehmet İşlek:
    Muayene olmak için randevu bulunmuyor, bulsan suratına bakılmıyor, sonra gelde sigarayı bırak diyorlar, vatandaşa niye sigara içiyorsun diye sorarsan Hstanede randevu bulamadım bulsam yüzüme bakılmadı der yani…. Önce bu sağlık sistemine bir düzen getirilsin o zaman sigaraya hacet kalmaz… 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
