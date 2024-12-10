Sigara ve Alkol Cerrahi Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Sigara ve Alkol Cerrahi Riskini Artırıyor

Prof. Dr. Balcı, sigara ve alkolün cerrahi komplikasyonlarda önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti.

10.12.2024 22:27
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Prof. Dr. Balcı, "Bazı hastalarda komplikasyonun gelişmesinde sigara ve alkol önemli bir risk faktörüdür"

ELAZIĞ - Bazı hastalarda komplikasyonun gelişmesinde sigara ve alkolün önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, "Hemen hemen bütün operasyonlarda, akciğeri, kalbi ilgilendirmeyen operasyonlarda bile sigara ve tansiyon önemli bir risk faktörüdür. Komplikasyonları önceden tahmin etmek mümkün değildir" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, cerrahi operasyonların zorlukları hakkında bilgiler verdi. Komplikasyon, ameliyattan sonra meydana geleceği önceden tahmin edilemeyen bir takım durumlar anlamına geldiğini aktaran Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, "Ne kadar özenli ameliyat yapılırsa yapılsın ameliyat sonrası dönemde veya ameliyatın kendi içerisinde komplikasyon gelişebilir. Komplikasyonlarda hekimin suçlanmaması gerekiyor. Bazı hastalarda komplikasyonun gelişmesinde sigara ve alkol önemli bir risk faktörüdür. Hemen hemen bütün operasyonlarda, akciğeri, kalbi ilgilendirmeyen operasyonlarda bile sigara ve tansiyon önemli bir risk faktörüdür. Komplikasyonları önceden tahmin etmek mümkün değildir. Cerrahi travmanın kendi kendine ortaya çıkan etkilerini çeşitli branşlarla koordineli çalışarak hastane ortamında kontrol edebiliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Balcı, "Vücutta minimum düzeyde hasar oluşturması hedeflenerek küçük kesiler yoluyla gerçekleştirilen ameliyat yöntemi olan ve Minimal İnvaziv Cerrahi olarak adlandırılan ameliyatlar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın ve hastane yönetimin desteği ile ileri teknolojik aletler ile uzun süredir yapılmaya başlandı. Minimal İnvaziv ameliyatlar, açık ameliyatlara göre daha az komplikasyona sahiptir. Her hasta, minimal invaziv ameliyata uygun değil. Bu sebeple hastaların uygunluk açısından seçilmesi gerekiyor. Ayrıca bu yöntem ile ameliyat olan hastalarda ameliyat ve sonrasında ki dönemde kan kaybı daha az oluyor. Bunun yanında enfeksiyon oranı da daha düşük görülüyor ve hastaların hastanede kalma süresi daha kısa oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, Eğitim, Sağlık, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara ve Alkol Cerrahi Riskini Artırıyor - Son Dakika

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