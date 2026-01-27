Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sağlı Bakanlığı'nın kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuatının detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre sigara yasağının kapsamı genişletilecek.
Habertürk'te yer alan habere göre, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanarak görünürlüğünün azaltılması amaçlanacak. Sigara satılan market, büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.
Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.
