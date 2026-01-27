Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak - Son Dakika
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

27.01.2026 19:47
Sigara düzenlemesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre, sigaraların marketlerde hemen kasa arkasında yer alması yasaklanacak. Çocukların sıklıkla gittiği park ve bahçelerde de sigara içilmesine izin verilmeyecek. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları.

Sağlı Bakanlığı'nın kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuatının detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre sigara yasağının kapsamı genişletilecek.

PARKLARDA VE KASA ARKALARINDA SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanarak görünürlüğünün azaltılması amaçlanacak. Sigara satılan market, büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI DA SAVAŞ AÇILIYOR

Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • kadir kınay kadir kınay:
    Komple sigarayı yasaklayın hepimiz rahatlayalım başka bildiğiniz bi şey yok. 243 86 Yanıtla
    Metin4545. Metin4545.:
    sonuna kadar haklısın kardeşim 88 45
    Çengelköylü Çengelköylü:
    ülke yarı açık ceza evi olacak 40 33
    Çengelköylü Çengelköylü:
    TÜRKİYEDE EN ÇOK SİGARAYI İÇEN EMEKLİLER KİRA YAK Bİ SİGARA DÜŞÜN FATURA YAK BİSİGARA DÜŞÜN YOL PARASI YAK Bİ SİGARA MARKET MARKETE GİDECEK PARA KALMADI YAK Bİ CİGARA DÜŞÜN DÜŞÜN…….. 21 11
  • 1234 1234:
    aklilarinı sigara ile bozdular rahat birakin tiryakileri 176 95 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    katılıyorum. 65 39
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    sigara olmasa bu bademler aç 105 59 Yanıtla
  • 002515 002515:
    yav kardeşim yani şunumu diyorsanız yerin altına inin yani bu millete bu kadar baskı anlaşılır gibi değil 90 42 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    zam geliyor belli ki 66 21 Yanıtla
