Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışına destek mesajları yazıldı - Son Dakika
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışına destek mesajları yazıldı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışına destek mesajları yazıldı
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hasta ve yakınlarına bağış süreci anlatıldı, broşür dağıtıldı; personel ve vatandaşlar destek mesajı yazdı.

Siirt'te vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla organ bağışı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinlik kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Organ Bağışı Birim Sorumlusu Figen Doğrusever tarafından hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Ayrıca hazırlanan "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" köşesinde hastane personeli ve vatandaşlar, organ bağışına ilişkin duygu ve düşüncelerini yazarak kampanyaya destek verdi.

Etkinlikle organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve daha fazla vatandaşın organ bağışına teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
GüncelSağlıkSiirtSon Dakika

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