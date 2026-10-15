Siirt'te ilk kez VATS ile akciğer kanseri ameliyatı yapıldı, hasta 4 günde taburcu oldu - Son Dakika
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Siirt'te ilk kez VATS ile akciğer kanseri ameliyatı yapıldı, hasta 4 günde taburcu oldu

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Siirt\'te ilk kez VATS ile akciğer kanseri ameliyatı yapıldı, hasta 4 günde taburcu oldu
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri tanısı alan hasta, Siirt'te ilk kez uygulanan kapalı cerrahi yöntemle (VATS) ameliyat edildi. Ameliyat sonrası 4 günde sağlığına kavuşan hasta, açık cerrahinin zorlu iyileşme sürecini yaşamadı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. İslam Aktürk ve Op. Dr. Alper Süer tarafından gerçekleştirilen operasyonla, akciğer kanseri tanısı konulan bir hasta kapalı cerrahi yöntem (VATS) kullanılarak ameliyat edildi.

Modern cerrahi teknikle sağlığına kavuşan hasta, ameliyat sonrası 4 gün gibi kısa bir sürede taburcu oldu. Süreç ve operasyon hakkında açıklamada bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İslam Aktürk, Siirt'te ilk kez uygulanan bu yöntemle büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Akciğer kanserinin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Aktürk, "İlimizde ilk defa, akciğer kanseri olan bir hastamıza kapalı yöntemle (VATS) lobektomi ameliyatını Op. Dr. Alper Süer hocamla birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Akciğer kanseri belirti vermeden sinsi ilerleyen bir hastalık. Genellikle başka nedenlerle çekilen tomografilerde tespit edilmekte. Nitekim bu hastamız da enfektif şikayetlerle acil servise başvurmuş, çekilen tomografisinde tesadüfen şüpheli bir lezyon tespit edilmiş ve Göğüs Hastalıkları uzmanımız tarafından ameliyat için bize yönlendirilmişti" dedi.

Erken ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Farklı nedenlerle çekilen tomografilerde şüpheli bir bulguya rastlandığında, erken müdahale için hastaların bizlere yönlendirilmesi son derece önem arz ediyor. Biz de kliniğimize yönlendirilen bu hastamızı titiz bir hazırlık sürecinden geçirdik ve ameliyata aldık. Elbette böylesine özellikli bir ameliyat tek bir kişinin değil, güçlü bir ekibin başarısıdır. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca üzerimizde büyük emeği olan, bizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza da saygılarımızı sunuyoruz."

"Ameliyattan 4 gün sonra taburcu edildi"

Kapalı ameliyat yönteminin hasta konforu açısından sağladığı avantajlara değinen Op. Dr. İslam Aktürk, "Ameliyat modern bir yöntem olan VATS ile kamera yardımıyla küçük kesilerden yapıldığından hastamız açık cerrahinin getirdiği o zorlu iyileşme sürecini yaşamadı. Ağrıları daha az oldu ve ameliyat sonrası 4 gün gibi kısa bir sürede sağlıkla taburcu edildi. En büyük hedefimiz, bu tür ileri düzey cerrahi müdahaleleri Siirt'te kalıcı ve ulaşılabilir hale getirmektir. Vatandaşlarımızın kendi memleketlerinde nitelikli sağlık hizmeti alabilmelerini ve imkanlar dahilinde il dışı sevkleri olabildiğince azaltmayı amaçlıyoruz. Hastamıza çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiAmeliyatHastaneSağlıkSiirtSon Dakika

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